(Görüntülü) Akdeniz Off Road Kupası 2'nci Ayak Yarışı start aldı

Alparslan ÇINAR / ANTALYA, (DHA) -

Antalya\'da bu yıl ilk defa düzenlenen Akdeniz Off Road Kupası 2\'nci Ayak Yarışı\'nın startı Cumhuriyet Meydanı\'nda verildi.

Kepez Belediyesi\'nin katkıları ile bu yıl ilk düzenlenen \'2018 Akdeniz Off Road Kupası 2\'nci Ayak Yarışı\' macera sporcularını ağırlıyor. Kepez ilçesi Varsak bölgesinde 2 gün sürecek off-road yarışlarında 50 pilot mücadele edecek. Yarışlar öncesi Cumhuriyet Meydanı\'nda açılış töreni düzenledi. Törende konuşan Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya\'nın ve Kepez\'in böyle etkinliklere ev sahipliği yapmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Otomobil ve motor sporlarının farklı bir trend olduğunu da anlatan Başkan Tütüncü, ?Kepez\'i otomobil sporlarının merkezi haline getirmek için büyük bir gayretin içerisine girdik. Hem off-road pistinin kentimize kazandırılması hem de böyle yarışların yapılması için kulüplerimizle birlikte çalıştık\" dedi.

Konuşmanın ardından Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, bir off-road aracına binerek açılışı yaptı. Tütüncü, off-road araçlarıyla konvoy oluşturarak yarışın yapılacağı alana gitti.

Bugün saat 13.00\'de Lyrboton Kome etabıyla başlayacak yarışlar yarın sona erecek.