(Görüntülü) Akdeniz anemisi Reyhan için kan bağışında bulundular

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde yaşayan ve doğuştan Akdeniz anemisi (talasami major) olan Reyhan Sümertaş\'a (12) donör bulunması için sosyal medyadan çağrı yapıldı. Yüzlerce kişi, kan bağışında bulunarak, küçük kıza destek oldu.



Darıca\'da yaşayan, doğuştan Akdeniz anemisi Reyhan Sümertaş\'a, hastalığı yüzünden 8 yıldır gittiği İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde, haftada 3 kez kan takviyesi yapılıyor. Sümertaş\'a donör bulunması için sosyal medyadan çağrı yapılırken, yüzlerce kişi kan vererek, küçük çocuğa destek oldu. Darıca Deniz Yıldızları Ortaokulu\'nun 7\'nci sınıf öğrencisi Reyhan Sümertaş için seferber olan bağışçılar, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı\'nın ortak kampanyası kapsamında, okulun spor salonunu doldurarak, kan bağışında bulundu.



Anne Sibel Sümertaş, duyarlılık gösterip, kan veren herkese minnet duyduğunu belirterek, \"Reyhan\'ı tanıyan, tanımayan herkesin Reyhan ve arkadaşlarını kurtarmak ve bağış yapmak için çok uzaklardan geldiklerini biliyorum. Hatta işlerinin çok sıkışık olduğu halde ve zoraki izin alarak buraya geldiklerini biliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Bizi böyle bir günde mağdur etmedikleri için hepinize gerçekten teşekkür ederim. Dışarıda oluk oluk insanların akını var ve onları her gördüğümde, her birinin bana sarılması umut oldu. İnanın, bizden hariç şu an sırada bekleyen 5 bin insan var; 5 bin anne, 5 bin çocuk demek. Dosyalarda belirlenen insan sıralaması böyle. İnanın her bir damla kanın, her bir çocuğumuza gidecek yerleri belli. Hepinize çok teşekkür ederim\" diye konuştu.



Gönüllü olarak kan bağışında bulunmak için okuluna akın edenlere teşekkür ettiğini belirten Reyhan Sümertaş ise \"Benim için bugün kan veren herkese çok teşekkür ederim; hayatımı kurtardıkları için. Tek ben değil tüm arkadaşlarımın hayatını kurtardıkları için. Bu kadar kişi beklemiyordum. Benim için gelen herkese çok teşekkürler. Çok kalabalık ve çok fazla kişi var\" dedi.



Darıca Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz\'un da kan bağışında bulunduğu kampanya akşam saatlerine kadar devam etti.