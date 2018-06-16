(Görüntülü) AK Partili Mehmet Emin Yılmaz'ın abla acısı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi, 27\'nci dönem Diyarbakır 4\'üncü sıra milletvekili adayı Mehmet Emin Yılmaz\'ın ablası ve Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz’ın halası Zeynep Pirinç (79) hayatını kaybetti.



Diyarbakır’da yaşayan Zeynep Pirinç, yaşlılığa bağlı rahatsızlık sonucu bugün yaşamını yitirdi. Pirinç\'in cenazesi, Diyarbakır\'da kılınan namazın ardından Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesine getirildi. Pirinç\'in cenazesine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker ve çok sayıda kişi katıldı. AK Parti\'li Eker, MKYK üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Yılmaz ile yakınlarına mezarlıkta başsağlığı dileğinde bulunduktan sonra Diyarbakır’a geçti. Zeynep Pirinç\'in cenazesi, asri mezarlıkta toprağa verildi.



