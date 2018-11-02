(Görüntülü) AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız ile Trump arasındaki son görüşmede karar verildi (2) 

Hakime TORUN/ANKARA (DHA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrasında basın açıklaması yaparak soruları yanıtladı.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD ile olan yaptırımların karşılıklı olarak kaldırılmasına ilişkin bir soru üzerine \"Müttefiklik ve aradaki tecrübeye yakışmayan bir karardı. Sonuç olarak karşılıklı olarak kaldırıldı. Bundan sonraki normalleşme için önemlidir. En son Cumhurbaşkanımız ile Başkan Trump arasında geçen telefon görüşmesinde bunun eş zamanlı kaldırılmasına karar verilmiştir\" diye konuştu.





\"KILIÇDAROĞLU\'NUN SÖYLEDİĞİ ŞEYİN GERÇEK HAYAT İLE BİR İLGİSİ YOK\"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun İstanbul Havalimanı\'na yaptığı açıklamaları değerlendirmesi istenen Çelik, \"\'Bitmeyen Havalimanı\' diyor. Kılıçdaroğlu\'nun söylediği şeyin gerçek hayat ile bir ilgisi yok. Gerçeklikle ilişkisi kopmuş, gerçek değil. CHP\'de hiç bir şeyin değişmediğini görüyoruz. Değişmemeye yeminli bir yapının karşımızda olduğunu bir kez daha görüyoruz. Siyasal genetiği itibariyle değişime karşı mücadele misyonu belirlemiş kendisine\" dedi.





\"BU ÇABALAR, DÜNYANIN TÜRKİYE\'Yİ TAKDİR ETMESİYLE DARMA DAĞIN OLMUŞTUR\"



Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın öldürülmesine ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun açıklamalarının sorulması üzerine Çelik şöyle konuştu: \"Dış kaynaklı operasyonlarda bununla sık sık karşılaşırız. Bir takım gerçekler ortaya çıkmaya başladığında odak saptırma şeklinde bir yöntem uygulanır. Gerçeği ortaya çıkarana saldırma şeklinde. Onu itibarsızlaştırmaya çalışma şeklinde. Yurt dışında bir iki odak buna teşebbüs etti. Türkiye\'nin burada yaptığı işe hatta merhumun nişanlısı ile uğraşan bir takım tutumlar ortaya koydular. Bunlar tutmayınca doğrudan Cumhurbaşkanımıza saldırmaya çalıştılar. Bu çabalar, dünyanın Türkiye\'yi takdir etmesiyle darma dağın olmuştur.





UTANÇ TABLOSU OLARAK TAŞIYACAĞI BİR ARGÜMAN DA BULUNDU



Şu anda Kılıçdaroğlu\'nun yapmaya çalıştığı o bir takım dış odaklar tarafından odak saptırma operasyonun içerideki bunu yeniden gündeme getiren sözcüsü olmalıdır. \'Sayın Erdoğan bunu biliyordu buna bile bile göz yumdu\' diyor. Bir siyasetçinin ahlaken asla ağzından çıkmaması gereken bir siyasetçinin etik kuralları çerçevesinde bakıldığında bütün siyasi hayatına mal olabilecek bütün ömrü boyunca utanç tablosu olarak taşıyacağı bir argüman da bulundu.





ZANNEDİYOR Kİ BU CİNAYET CANLI YAYINDA İZLENDİ ONDAN SONRA DA BU KİŞİLERİN GİDİŞİNE İZİN VERİLDİ



\'Para gelsin diye bunu yapıyorsunuz\' diyor. Bu son derece utanç verici bir şeydir. Kendi zihnindekileri başkalarına yansıtan maalesef bir şahsiyet kırılması örneğidir. Çok acı bir tablo. Kendi Cumhurbaşkanı\'na , Türkiye\'nin kurumalarına karşı böyle bir yaklaşım içinde olması utanç verici. Zannediyor ki bu cinayet canlı yayında izlendi ondan sonra da bu kişilerin gidişine izin verildi. Delillerin nasıl toplandığını bilmeyen kurumların nasıl çalıştığını bilmeyen birisinin yaklaşımı bu. Bu kadar siyasi tutarsızlık, basiretsizlik, cehalet olmaz. Hukuk kuralları çerçevesinde elinizde suçlayacak bir malzemeye ulaşmadan gidişlere engel olamazsınız. Zaten bilinse parçalar birleştirilmiş olsa zaten izin verilmez. Bir tek Kılıçdaroğlu böylesine kara bir propaganda içerisinde duruyor.





TÜRKİYE\'NİN DÜŞMANLARININ YAPMADIĞI BİR TUTUM İÇERİSİNE GİRİYOR



Türkiye\'nin düşmanlarının yapmadığı bir tutum içerisine giriyor. Açık şekilde kınıyoruz. Kılıçdaroğlu\'nun yapmak istediği şey odak değiştirme faaliyetidir. Çok tanıdığımız bir yöntemdir. \'Dava açacağım Cumhurbaşkanına ve bunu serbest bırakanlara\' diyor.





KARA PROPAGANDA VE İFTİRA NEDENİYLE KENDİSİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ



Kendisine Cumhurbaşkanına ve Türkiye Cumhuriyeti kurumlarına karşı kara propaganda ve iftira nedeniyle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Dün kendisi açtı bu kapıyı. Bizi buna mecbur kılmaktadır.\"



