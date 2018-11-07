(Görüntülü) Afyonkarahisar'da kış tedbirleri konuşuldu

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) KIŞ mevsiminde alınacak olan tedbirlerle ilgili toplantıda konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, \"Hazırlıklı olmadan bu olumsuzlukları bertaraf etmemiz mümkün değildir. Hepimiz en uçta bulunan karakoldaki görevli arkadaşımızdan, karayollarındaki çalışan arkadaşımızdan merkeze kadar her aşamada görevlerinin sorumluluğu içerisinde olması lazım\" dedi. Afyonkarahisar Valiliği tarafından kış mevsiminde alınacak tedbirlerle ilgili Afet ve Acil Durum (AFAD)Müdürlüğü konferans salonunda toplantı düzenlendi. Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, ilçe kaymakamları, AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, bölge ve birim müdürleri katıldı. Toplantıda önceki kış döneminin değerlendirilmesi, karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, Afyonkarahisar\'da yaşanabilecek mevsim şartlarının olası olumsuzlukları karşısında alınması gereken tedbirlerle ilgili AFAD İl Müdürü Buldan ile trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Özer birer sunum yaptı. Sunumların ardından konuşma yapan Vali Mustafa Tutulmaz, artık teknolojinin geliştiğini ve problemlerin çözülmesi gerektiğini söyledi. Tutulmaz, \"Türkiye\'de karayolu ağının en fazla olduğu illerden birisiyiz. Dolayısıyla kış bizim için önemli bir mücadele konusu oluyor ama kar yağsın, daha çok kara ihtiyacımız var. Bizim de kar yağışının sıkıntıları ile oluşabilecek olumsuzlara karşı mücadeleye hazırlıklı olmamız lazım. Hazırlıklı olmadan bu olumsuzlukları bertaraf etmemiz mümkün değildir. Hepimiz en uçta bulunan karakoldaki görevli arkadaşımızdan, karayollarındaki çalışan arkadaşımızdan merkeze kadar her aşamada görevlilerin sorumluluğu içerisinde olması lazım. Yani meteorolojinin bilgilerini iyi değerlendirmek, gözlemleri iyi yapmak ve dikkatli olmak lazım. Bu problemleri çözebilecek donanım ve organizasyonumuz var. Bunu bizim iyi bir şekilde koordine etmemiz lazım\" dedi. Vali Tutulmaz, toplantıya katılanları tedbirler konusunda uyararak, \"Eskiden insanlar ilçelerde, yollarda sıkıntı olduğunda çoğu zaman bunu kabulleniyordu veya tepkisi olsa da bu yerelde kalıyordu, artık bugün öyle değil. Bizim bunu iyi yönetmemiz lazım. Özellikle ilçe kaymakamlarımızın, il müdürlerimizin bu konuda daha duyarlı olması lazım. Problem gelmeyecek şekilde bir organizasyonu sağlamamız gerekiyor. Geçen yıllarda neler yapıldı, nelerle karşı karşıya gelindi ve günümüzde neler yapılacağını sunumda ayrıntılı bir şekilde gördük. Yapılan çalışmalarla ilgili olumlu tecrübeler de var, olumsuz tecrübeler de var. Onlardan ders alınarak olumluya yönlendirilen tecrübelerimiz de var. Geçmişten gelen tecrübeleri iyi şekilde yeniden kurgulayabilirsek bir sıkıntı yaşamadan ve yaşatmadan kışı geçirmiş oluruz. AFAD merkezi, GAMER ve 112\'nin hepsinin aynı bölgede olması bizim ilimiz açısından büyük bir avantajdır. Afetlerin ve bu tür sıkıntıların giderilmesi yönünde bütün kamu kurumları ile işbirliği içerisindeyiz. İnşallah hep beraber el ele vererek bu kış dönemini de sağlıklı bir şekilde geçiririz diye ümit ediyorum\" diye konuştu.