(Görüntülü) Afrin'den Ordu'ya dönen PÖH'ler törenle karşılandı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin\'de düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılmak üzere Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât (PÖH) Şube Müdürlüğü\'nden bölgeye gönderilen 22 polis, kente döndü. Törenle karşılanan PÖH\'ler için dualar edildi, kurban kesildi. Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik TSK tarafından gerçekleştirilen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılmak için 21 Şubat\'ta Ordu\'dan ayrılan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü\'nde görevli 22 polis, kente döndü. PÖH\'ler, Valilik önünde törenle karşılandı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve meslektaşları ile yakınları tarafından karşılanan özel harekâtçılar için dualar eşliğinde kurban kesildi. Operasyondan başarıyla dönen PÖH\'leri kutlayan Vali Seddar Yavuz, “Kardeşlerimiz böylesine kutlu bir yola çıkmış, bu kutlu yoldan da görevlerini hakkıyla yerine getirerek tekrar aramıza dönmüşlerdir. Yiğitlerimizden Allah razı olsun, onları yetiştiren annelerden, babalardan da Allah razı olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'ni terörle, terör örgütleri ile terbiye etmek isteyen küresel bir saldırı ile karşı karşıyayız. Özellikle Suriye sınırında bir terör devleti kurma teşebbüsü başlamış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'ni bölmek istemişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Aziz Türk Milleti ile beraber bu hain tuzağı bozmak için gerekli tedbirleri almış ve sınır ötesi operasyonları gerçekleştirmiştir. Vatanımıza göz dikenlerin gözünü çıkaracak, ellerini kıracak güç ve kudrete sahibiz. Bu millet her zaman varlığını sürdürecektir, hiç kimsenin endişesi olmasın” dedi.