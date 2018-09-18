(Görüntülü) Adıyaman'da ahilik haftası kutlandı

Mahir ALAN-ADIYAMAN (DHA) ADIYAMAN\'da esnaf ve sanatkarların piri olarak kabul edilen Ah-i Evran adına düzenlenen Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Adıyaman Valiliği önünde Atatürk anıtına bırakılarak başlanılan etkinlikler, Demokrasi Parkı\'nda devam etti. Törene Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Adıyaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, Yeni Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Salman, oda başkanları, bazı kurum amirleri, esnaflar ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan Ahilik Haftası kutlamalarının açılış konuşmaların ardından kürsüye çıkan Vali Nurullah Naci Kalkancı, Ahilik haftası geleneksel olarak Eylül ayının 3\'üncü haftasında kutlanıyor. Cumhuriyet\'ten evvel devletimiz olan Osmanlı Devleti ve onun eskisi Selçuklu\'ya kadar uzanan bir gelenekten bahsediyoruz. Rahmetli tasavvufumuz Ahmet Yesevi\'nin yetiştirdiği dervişler Anadolu\'yu veya batıya doğru fetihlerde en büyük rolü oynamıştır. Bunlar gittikleri yörelerdeki insanları gözle savaşla gelen kendi insanlarını örgütleyerek teşkilatlandırarak devletinin temellerini askeri manada değilse bile hem siyasi manada hem iktisadi manada rol oynamışlardır. Osmanlı Devleti\'nin kuruluşunda en önemli rolü oynayan ise Ahi Evran Teşkilatıdır şeklide konuştu. Konuşmaların ardından Halk Eğitim Merkezi tiyatro ekibi tarafından ahilikteki Şed Kuşatma töreni sahnelendi. Vali Nurullah Naci Kalkancı, yılın ahisi Faik Gündoğan\'a kalafatı giydirerek Cumhuriyet altını hediye etti. Program sonunda katılanlara pilav ikram edildi.