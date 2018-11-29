(Görüntülü) Adem Varlık ''Hedefimiz 18 sıklette olimpiyat kotası almak''

Hem kota hem de madalya anlamında 2020 yılının Türk güreşinin zafer yılı olacağına inanıyorum Ercan ATA - ANKARA DHA Türkiye Güreş Federasyonu Milli Takımlar Koordinatörü Adem Varlık, \'\'Hedefimiz 18 sıklette olimpiyat kotası almak\'\' dedi. Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) özel yaptığı açıklamada, Madalya anlamında 2020 yılının Türk güreşinin zafer yılı olacağına inanıyorum diyen Adem Varlık, \'\'Öncelikle 2018 yılında Türk güreşi, son yıllarda yakaladığı eski efsane günlerine dönüş yolunda yükselme trendini devam ettirdi\'\' şeklinde konuştu. Adem Varlık, şunları söyledi; 2018 yılı Türk güreşi için hem geçmiş yıllardaki başarıların yakalanması, hem de geleceğe, 2020-24\'e doğru umut verici bir sene oldu. İstatistiklere bakıldığı zaman 2017 yılı ile kıyasladığımızda üstüne çok daha fazla koyulmuş olduğunu görüyoruz. Özellikle minikler ile yıldızlarımızın alt yapı olarak Avrupa ve Balkan şampiyonalarında aldıkları madalyalar, öncelikle Türk güreşinin 2020-24 yarını için umut verdi. Türkiye Güreş Federasyonu Milli Takımlar Koordinatörü Adem Varlık, Türk güreşinin kısa vadeli hedefine gelince, 2020 Tokyo\'ya hazırlanıyoruz diyerek şöyle konuştu; \'\'Son dünya şampiyonasında aldığımız 9 madalya ile 2019 yılı sadece olimpiyat kotasını düşüneceğimiz yıl olacak. İlk kota mücadelesi ise Kazakistan\'daki Dünya Şampiyonası\'nda. Bizim hedefimiz; maksimum düzeydeki en fazla kotayı birinci elemede almak. Daha sonra Avrupa, 2020 dünya ve iki kota müsabakaları var. Biz maksimum düzeyde kotaları ilk müsabakalarda almak istiyoruz. Sporcular ve sıkletler belirlensin ki sporcular üzerinde çalışmalarımıza başlayalım. Bu konuda umutluyuz. Öncelikle 2018 yılında Avrupa Şampiyonası\'nda alınan madalyalar ve orada kadınlarımızın tarih yazması bizleri 2019 için çok umutlandırdı. Hem kota hem de madalya anlamında 2020 yılının Türk güreşinin zafer yılı olacağına inanıyorum. Tabii ki bunlar çalışmakla olacak şeyler. Son Dünya Şampiyonası\'nda altın madalya beklediğimiz üç ağır sıklette madalya alamadık. Bunun ben hayra delalet olacağını düşünüyorum. Çünkü, 2016 yılında da Taha sakatlığından dolayı altın alamamıştı ama 3-4 ay sonra olimpiyatta altın madalya kazandı. Ağır sıkletlerdeki sporcularımızın altın madalya alamamaları çok konuşuldu ama aslında çok başarılı geçen bir şampiyona toplamda 9 madalya alındı. Uzun senelerdir olmayan bir başarı ama Taha, Rıza ve Yasemin\'in altın madalya alamaması biraz bu başarıyı gölgede bıraktı gibi oldu. Aslında buna katılmıyorum, üç ağır sıklette dünyanın en favori ülkesiyiz. Bizim sporcularımız dünya şampiyonalarını defalarca görmüş sporcular. Rıza iki olimpiyat madalyası olan sporcu, Yasemin de belki olimpiyat madalyası yok ama daha önce olimpiyata katılmış bir sporcu. Şu an sadece bizim değil dünya güreş otoritelerine sorsanız Yasemin olimpiyatlarda madalya favorisi gösterilecektir. Bu nedenle üst düzey bu sporcuların Avrupa veya dünya şampiyonalarında yenilmelerine pek fazla takılmamalıyız. Bu sporculara fazla baskı da yapmamalıyız. Çünkü bu sporcular, bu ülkenin olimpiyatta altın madalya beklediği sporcular. Hedeflerimiz bu olmalı. Bunları söylerken atlanmaması gereken bir durum var. Kaybettiği maçlarda verdikleri puanlar, teknik, taktiksel veya performans düşüklüğü varsa bunların analizleri yapılıyor. Kurullarımız teknik anlamda bu çalışmaları zaten yapıyor ve ilk olimpik toplantımızı yaptık. Eksiklerimiz veya neden kaybettik ve neler yapmalıyız konusunda önümüzde süreç var. 2019 yılı bu eksikleri tamamlama yılımız olacak. 2016 yılında Türk güreşi olarak çok iyi bir kota sayısı ile Rio\'ya gitmiştik ve 18 kotanın 14\'ünü almıştık. Ben tüm sıkletlerde kota alacağımıza inanıyorum. Ne kadar çok sporcu ile 2020 Tokyo Olimpiyatları\'na katılırsak, o kadar çok madalya şansımız var. Hedefimiz ilk olarak 18 sıkletin büyük bir bölümünü 2019 yılında Kazakistan\'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası\'nda almak.\'\'