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(Görüntülü) Adana'da terör örgütü propagadası yapan 3 şüpheliye gözaltı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- KAMU Emekçileri Sendikası (KESK) tarafından Adana'da düzenlenen mitingte terör örgütü PKK'nın kadın yapılanması KJA'nın propagandası yaptıkları iddia edilen 3 kişi, gözaltına alındı

18 Aralık 2018 13:45

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- KAMU Emekçileri Sendikası (KESK) tarafından Adana\'da düzenlenen mitingte terör örgütü PKK\'nın kadın yapılanması KJA\'nın propagandası yaptıkları iddia edilen 3 kişi, gözaltına alındı. 15 Aralık\'ta Uğur Mumcu Meydanı\'nda KESK tarafından düzenlenen mitingde polis, terör örgütü PKK\'nın kadın yapılanması KJA\'nın propagandasını yapan 3 kişiyi gözaltına aldı. Terör örgütünü simgeleyen sözde flama taşıyan N.T., E.Ö. ve Ü.K. sorgulanmak üzere emniyete götürültü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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