(Görüntülü) Adana Demirspor Başkanı Sancak: "Eto'o'dan ben vazgeçtim"

\"Süper Lig ekipleri mali denetim altında\" \"Geleceği hedefliyorsanız, gençler olmak zorunda\" \"Volkan Şen\'e teklif yapmadık\" \"Adana Demirspor iyi yönetilmemiş\" \"Çok zor bir sezon olacak\" \"Taraftarlarımız herkese örnek olacak\" \"Süper Lig\'e çıkmak şart\" \"Türk toplumu olarak kenetlenmemiz lazım\" Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, \"Eto\'o bize teklif edildi. \'Yarı maliyetini biz ödeyelim, yarı maliyetini siz ödeyin, size gelsin\' diye ama maalesef o yarı maliyeti bile Adana Demirspor için ciddi bir külfet olacaktı. O yüzden de Eto\'o transferinden kendim vazgeçtim\" dedi. Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulunan TFF 1\'inci Lig ekibi Adana Demirspor\'un başkanı Murat Sancak, \"Adana Demirspor\'un başkanlığını üstlendiğimde, 40-50 milyon borcu olan ve bir tane futbolcusu olan bir takımdı. Önümüzde de çok kısa bir dönem vardı. Lig 10 Ağustos\'ta başlıyordu ve yaklaşık 1 aylık sürede iyi bir kadro kurup iddialı bir şekilde girmemiz gerekiyordu. 22 tane futbolcu transfer ettik ve çoğu Süper Lig\'te oynayan gayet iyi futbolcular. Hatta uluslararası kulüplerde oynayan çok değerli futbolcular da aldık\" diye konuştu. Adana Demirspor başkanı olmayı daha önce düşünmediğini belirten Sancak, \"Adana Demirspor başkanı olmak hiç aklımda olmayan bir şeydi. Tabii bir Adanalı olarak, 8 yıl orada yaşadım. 8 yıllık bir geçmişim var Adana\'da. Adana\'nın kültürünü de aldık, sıcağına da alıştık, kebabına da alıştık. Adana Demirspor çok büyük bir kulüp. Bugün Passolig\'e baktığınızda, 6\'ncı sırada olan bir kulüp. Muhteşem bir taraftarı var. Eminim ki herkesin hayali Adana Demirspor\'a başkan olmaktır. Ama tabii iş yoğunluğun nedeniyle hiçbir zaman aklımdan böyle bir şey geçmemişti ama kader bizi buraya kadar getirdi\" açıklamasında bulundu. \"SÜPER LİG EKİPLERİ MALİ DENETİM ALTINDA\" Süper Lig ekiplerinde transfer döneminin sakin geçmesiyle ilgili olarak da konuşan Sancak, mali denetim altında olduklarına vurgu yaparak taraftarların sabırlı olmaları gerektiğini kaydetti. Sancak, \"FIFA kurallarına göre Süper Lig ekipleri mali denetimler altında. Yani bütçe hesaplamalarına göre transferler yapabiliyorlar. Onları da anlamak lazım, bu kadar borç içinde olan kulüplerin istedikleri rahatlıkta transfer yapamayacaklarını biliyoruz çünkü mali tabloları ona göre ayarlamak zorundalar. Onları anlayışla karşılayıp, sabretmek lazım\" şeklinde konuştu. \"GELECEĞİ HEDEFLİYORSANIZ, GENÇLER OLMAK ZORUNDA\" Adana Demirspor\'un geleceğini de planlamak zorunda olduklarını belirten Sancak, \"Eğer geleceği hedefliyorsanız genç futbolcular olmak zorunda. Altyapıdan da gelen arkadaşlarımız var. Hatta transfer edip başka kulüplere vereceğimiz futbolcularımız da olacak. Çünkü Adana Demirspor\'un geleceğini de planlamak zorundayız. Belki bir iki tane daha ilave transferimiz olabilir\" ifadelerine yer verdi. \"VOLKAN ŞEN\'E TEKLİF YAPMADIK\" Daha önce adı Adana Demirspor ile anılan Volkan Şen hakkında da konuşan Sancak, \"Volkan Şen, çok deli bir futbolcu, ayrıca benim kardeşim o çok da severim. Adana Demirspor olarak ona bir teklifte bulunmak biraz zordu. Yaklaşık 400 bin Euro bir bonservis bedeli vardı. Kendisi de çok büyük bir futbolcu olduğu için yüksek maliyetlere geleceği için ona öyle bir teklifte bulunmadım. İster miydim? İsterdim, tabii ki. Ama Adana Demirspor\'un bütçesini aşmamak gerektiğine inandığım için ona göre planlama yapıyoruz. Transferlere tek tek, bireysel olarak baktığımızda hepsi de çok kaliteli oyuncular. Hepsi kendilerini ispatlamış ve çoğu da Süper Lig\'de oynamış, uluslararası arenalarda oynayan futbolcular da var. Evet gelmek isteyenler de oldu ama bütçeyle orantılı ve kadrodaki eksiklere göre takviye yapmaya çalıştık. Bazılarıyla belki önümüzdeki yıl Süper Lig\'e çıkarsak beraber olabiliriz\" dedi. \"ADANA DEMİRSPOR İYİ YÖNETİLMEMİŞ\" Kulübün daha önce gelen yönetimlerinin de destek aldıklarını ancak Adana Demirspor\'u iyi yönetemediklerini belirten Başkan Murat Sancak, \"Yıllardır gelen yönetimler hep destek almışlardır aslında. Siyasiler de destek vermişlerdir ama maalesef iyi yönetilmediği için Adana Demirspor\'un hali ortadaydı. 40-50 milyon borç ve artı bir tane de futbolcu. Öyle zannediyorum ki bundan sonra kurduğumuz bu yeni yönetimle Adana iş adamları olsun, yerel yönetimler olsun, siyasiler olsun Adana Demirspor\'a destek vereceklerine yürekten inanıyorum, vermek de zorundalar. Borçlara baktığımız zaman bir de yeni transferlere baktığımız zaman tabii insanları korkutan bir tablo ortaya çıkar. Ama o konuda şunu söyleyebilirim, ben kolay kolay gitmem. Kolay kolay başkanlığı bırakmam ama bıraktığımda da şu an bulunan borçtan daha fazla değil hatta daha az borç olacağını taahhüt edebilirim\" açıklamasını yaptı. \"ÇOK ZOR BİR SEZON OLACAK\" TFF 1\'inci Lig\'in çok zorlu bir arena olduğunu söyleyen Sancak, \"1\'inci Lig, Süper Lig\'den daha çekişmeli geçen bir lig. Çok zorlu bir arena. Baktığınızda 6-7 tane takım şampiyonluğa uğruyor. Gençlerbirliği olsun, Osmanlıspor olsun, Altınordu olsun, Antep\'in güzide kulübü var, Eskişehir var... Saymaya başladığınız zaman belki ilk 10\'a giren kulüpler şampiyonluğa oynayacak. Çok zor bir sezon olacak ama inanıyorum ki yönetimle, teknik ekiple, futbolcularla kenetlenip bu işin üstesinden geleceğiz\" dedi. \"TARAFTARLARIMIZ HERKESE ÖRNEK OLACAK\" Adana Demirspor taraftarlarının statlarını dolduracaklarına inandığını belirten Sancak, \"Hatta dışarıda da kalacak insanlar olacaktır. Çünkü Adana Demirspor sevgisi, Adanalılar için bambaşka. Kongrede de söyledim, Adana Demirspor taraftarı örnek olması gereken bir taraftar. Her konuda örnek olmamız gerekiyor. Ve benim aldığım kültür de o. İnşallah bunu birlikte çok güzel bir noktaya getireceğimizi düşünüyorum. Misafir takımları iyi ağırlayan, iyi karşılayan, kazandıkları zaman da alkışlayabilecek bir taraftar olmasını istiyorum. Özellikle Adana Demirspor taraftarlarından bunu istiyorum. Bu bir spordur, bir oyundur bu. Herkes emeğini veriyor, bu emeğin sonucunda beraberlik de var, galibiyet de var, mağlubiyet de var. Her durumda Adana Demirspor\'un gerçek taraftarlığını göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Umarım ki, dilerim ki ve inanıyorum ki öyle de olacak\" şeklinde konuştu. \"ETO\'O\'DAN BEN VAZGEÇTİM\" Kamerunlu tecrübeli yıldız Eto\'o\'nun da gündemlerinde olduğunu ancak transferden yüksek maliyet nedeniyle vazgeçtiklerini söyleyen Başkan Sancak, \"Eto\'o bize teklif edildi. \'Yarı maliyetini biz ödeyelim, yarı maliyetini siz ödeyin, size gelsin\' diye ama maalesef o yarı maliyeti bile Adana Demirspor için ciddi bir külfet olacaktı. O yüzden de Eto\'o transferinden kendim vazgeçtim\" açıklamasında bulundu. \"SÜPER LİG\'E ÇIKMAK ŞART\" Yıldız transferler yapmak için öncelikle Süper Lig\'e çıkmaları gerektiğini vurgulayan Sancak, \"İnşallah Süper Lig\'e çıktıktan sonra daha fazla yıldızları içimizde barındıracağız ama Süper Lig\'e çıkmak şart. Önce Süper Lig\'e çıkmamız lazım. Zaten şu an kadromuz da Süper Lig kadrosu gibi. Öyle bir kadro kurduk. O konuda hiç kimsenin zaten itirazı da yok. Hatta şu an gündem olan tek takım aslında. Diğer kulüpler de eleştiriyorlar, \'Bu kadar transfer olur mu, bu kadar yıldız olur mu?\' diye. Ama bu arkadaşlarda gelmek istediler. Transferlerle bire bir ben uğraştım. Bire bir futbolcularla ben görüştüm. Ve onların bu takımı şampiyon yapacağına inandığım futbolcularla anlaştım zaten. İlk sorum oydu zaten. \'Bu takımı şampiyon yapmak için elinden geleni yapacağına söz veriyor musun?\' diye sordum ve o inancı aldığım futbolcuları tercih ettim. Tabii biraz zamana ihtiyacımız var çünkü toplama bir ekip. Yaklaşık 22 futbolcu hep ayrı ayrı kulüplerden gelmiş. Birbirlerine alışmaları biraz zaman alacak. Kazasız belasız ilk 4 haftayı atlatırsak ondan sonrasında inanıyorum ki çok daha farklı bir Adana Demirspor göreceksiniz. Ve ilk maçımızı da kazasız belasız atlattık, deplasmanda galip gelmek çok önemliydi bizim için. Bu hafta Denizli maçı var. Onu da pazartesi gününe almışlardı, arife gününe denk geliyordu. Hem kendi sporcularım için hem de Denizlispor için çok zordu. Federasyondan rica ettik pazar gününe alındı, 19.15\'te oynayacağız maçımızı. Bütün taraftarlarımıza sesleniyorum o maçta da bizi yalnız bırakmasınlar, desteklesinler. İnşallah oradan iyi bir sonuç çıkarıp, bayrama iyi bir şekilde gireriz\" dedi. \"TÜRK TOPLUMU OLARAK KENETLENMEMİZ LAZIM\" Türkiye\'nin ekonomisiyle ilgili olarak da konuşan Murat Sancak, açıklamalarını şu şekilde noktaladı: \"Tabii bu hareketlilik Türkiye\'nin ekonomisinden kaynaklanan bir hareketlilik değil. Maalesef, Türkiye üzerinde oynanan oyunların bir sonucu bu. Ben seçimlerden önce de bir paylaşımda bulunmuştum, Türkiye\'yi hiçbir zaman rahat bırakmayacaklarını o zaman da ifade etmiştim. Ama bizim Türk toplumu olarak şunu yapmamız lazım, kenetlenmemiz lazım. Çünkü başka vatanımız yok. Bu vatan hepimizin. Kısacası bu gemide hepimiz varız. Onun için Euro\'dan, Dolar\'dan ihtiyacımız yoksa uzak durmalıyız. Ceplerimizde bile hiçbir şekilde Dolar ve Euro bulundurmamamız lazım. Eğer Dolar borcun varsa, ödeyeceğin gün alıp, ödersin. Ama onun haricinde döviz bulundurmak bu ülkeye ihanettir. Bu ülkeyi seven herkesin dövizden kesinlikle ve kesinlikle kaçması lazım. Elinde altın olan gitsin bankalara yatırsın. Parası olan bankaya yatırsın. Çünkü her yönüyle güçlü kılmamız lazım, zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zor dönemi kenetlenirsek hep birlikte ancak öyle atlatabiliriz.\"