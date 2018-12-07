(Görüntülü) Adana Çukurova Belediyesi'nde zabıta dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı (3-EK)

SALDIRI \'GELİYORUM\' DEMİŞ Çukurova Belediyesi\'nde Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ve Zabıta Komiseri Habil Aykan\'ı öldürüp, Zabıta Amiri Kenan Özdemir\'i de ağır yaralayan zabıta memuru Ahmet Altuğ\'un olaydan bir hafta önce sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımlarıyla saldırının mesajını verdiği ortaya çıktı. Altuğ\'un sosyal medya hesabından \'Ben mevki ve makam için doğmadım ama namussuz olanlara da biat etmedim\', \'Herşeyin vakti saati varmış. Şimdi tam zamanı herkes yaptığının bedelini ödeyecek, kalanlar da vicdanı ile baş başa kalacaklar\', \'Aralık ayının on beşinden sonra kim istifa edecek kim canının derdine düşecek hep beraber göreceğiz\' şeklinde paylaşımlarda bulunduğu görüldü. BAŞKAN ÇETİN: ÇOK ÜZGÜNÜM Belediye binasında yaşanan olayın ardından bir açıklama yapan Çukurova Belediye Başkanı CHP\'li Soner Çetin, çok üzgün olduğunu söyledi. Çetin, \"İnsanlar bir toplumsal cinnet mi yaşıyor, anlayabilmiş değilim. Olayı duyunca hemen geldik ama saldırganı ve yaralıları götürmüşlerdi. Biz de olayın şaşkınlığını yaşıyoruz. Saldırgan şu anda mevcut belediye memuru, kendisi de zabıta memuru. Yapı kontrol de görevli. Şu anda görevde olan bir personel, kendi aralarındaki şahsi meselenin ne olduğunu şu anda tespit etmeye çalışıyoruz. Herkes şokta şu anda nedenini de kimse bilmiyor\" dedi.