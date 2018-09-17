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(Görüntülü) Abdest almak için su almaya çalıştığı kanala düşüp boğuldu

Ömer ŞULUL/VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, Suriyeli Cuma El Hüseyin (14) abdest almaya çalıştığı sırada sulama kanalına düşerek boğuldu

17 Eylül 2018 19:52

Ömer ŞULUL/VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Viranşehir ilçesinde, Suriyeli Cuma El Hüseyin (14) abdest almaya çalıştığı sırada sulama kanalına düşerek boğuldu. Olay, Viranşehir\'in Ayaklı kırsal mahallesinde meydana geldi. Evlerinin önünden geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında abdest almak için matara ile su almaya çalışan Cuma El Hüseyin, dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre çırpındıktan sonra akıntıya kapılan Hüseyin, yakınlarınca sudan çıkarılıp Viranşehir Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Hüseyin doktorların tüm çabasına rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cenaze, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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