(Görüntülü)  A Milli Takım Trabzon'da

Tolga SAĞLAM - Uğur AYDIN TRABZON,(DHA) -

UEFA Uluslar B Ligi 2?nci Grup\'taki ilk maçında 7 Eylül Cuma günü Şenol Güneş Kompleksi?nde Rusya\'yı konuk edecek Türkiye A Milli Futbol Takımı, Trabzon?a geldi.

Saat 13.00 sıralarında Trabzon Havalimanı VIP bölümünden çıkış yapan Millileri bir grup taraftar karşılarken, futbolcular ve teknik heyetle fotoğraf çekildi. Kafile, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele geçti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcu bu akşam saat 18.30\'da maçın oynanacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi\'nde basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, saat 19.00?da ise Rusya maçının son provasını gerçekleştirecek.

OKAY YOKUŞLU YENİDEN TRABZON\'DA MAÇ OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

Trabzon Havalimanı\'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli futbolcu Okay Yokuşlu, Trabzon\'a gelmenin kendisi için ayrı bir duygu olduğunu belirterek, Tekrar buraya geldiğim ve Şenol Güneş Kompleksi\'nde maça çıkacağım için çok mutluyum. Önemli bir maç, yeni bir organizasyon ve biz de bunun için çok heyecanlıyız. Yarın güzel bir maç olmasını diliyorum. Yarın stadın dolacağından ve gerekli desteği göreceğimizden eminim. Buluşmak için sabırsızlanıyorum. Trabzon\'a çok güzel günlerim geçti. Güzel arkadaşlıklar edindim, çok güzel maçlar oynadık, güzel anılarım var. Heyecanlıyım, mutluyum. Buluşmak için sabırsızım diye konuştu.