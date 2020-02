(Görüntülü) A Milli Kadın Takımı ve TBF heyeti, medya ile bir araya geldi -2

Hidayet Türkoğlu: \"Kadın milli takımımız aldığı sonuçlarla federasyonumuzun gurur kaynağı oldu\"







Ata SELÇUK - Gökhan HEBEPÇİ / İSTANBUL (DHA) - Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2018 FIBA Dünya Şampiyonası öncesi Türkiye'deki son çalışmasını İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirirken, oyuncular sonrasında basın mensupları ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) heyeti ile bir araya geldi.



İspanya\'nın Tenerife Adası\'nda düzenlenecek şampiyona için yarın bu ülkeye gidecek olan milliler, İstanbul\'daki son çalışmasını yaptıktan sonra TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO\'su Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün ve TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ile önce antrenmanda, daha sonra ise yemekte buluştu.



TBF Başkanı Türkoğlu, A Milli Kadın Takımı Genel Menajeri Zeynep Gül Ene ve A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



TÜRKOĞLU: \"KADIN MİLLİ TAKIMIMIZ ALDIĞI SONUÇLARLA FEDERASYONUMUZUN GURUR KAYNAĞI OLDU\"



İlk olarak söz alan başkan Türkoğlu şöyle konuştu: \"Kadın milli takımımız şu ana kadar aldığı sonuçlarla federasyonumuzun gurur kaynağı oldu. Önümüzdeki Dünya Şampiyonası\'na da iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Ama tabii turnuvalar her zaman farklı olur. Maç maç bakmak gerekir. O günkü performanslar değişkenlik gösterebilir. Grubumuzda dünyada ekol olan ülkeler var. Çaprazdan da önemli ülkeler geliyor. Bu bir oyun. Bizim ekibimiz hem antrenörüyle hem de oyuncularıyla turnuva tecrübesi yüksek bir ekip. İnşallah güzel bir atmosfer olur ve orada ülkemizi gururlandıracak bir başarı elde ederler. Kadın basketbolunun daha da geniş kitlelere ulaşabilmesi açısından bu tip başarılar önemlidir.\"



\"KARDEŞLERİMİZİN ERKEN YAŞLARDA MİLLİ TAKIMA DAHİL OLMASI GERÇEKTEN ÇOK ÖNEMLİ\"



Takımda yaşanan jenerasyon değişikliğine değinen Türkoğlu, \"İster istemez hem kadın hem de erkek takımlarımızda bir jenerasyon değişikliği yaşanıyor. Bu aşamada genç arkadaşlarımızın ve kardeşlerimizin erken yaşlarda milli takıma dahil olması gerçekten çok önemli. Sonuçta onlar bu formayı uzun seneler taşıyacaklar. Ekrem hoca bu arkadaşlara böyle bir organizasyonun parçası olma şansını verdi. Onların da bu şansı iyi değerlendireceğine ve buldukları her fırsatta iyi bir performans sergileyeceklerine inanıyorum. Federasyon olarak altyapılarımızın iyi olduğunu, genç bir jenerasyona sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Kadın takımımızda İlayda kardeşimizin 19 yaşında olması, erkek takımımızda Cedi ve Furkan gibi 21 ve 23 yaşında arkadaşlarımızın oynaması çok önemli. Bu arkadaşlarımız uzun yıllar A Milli Takımlarımızda bizi gururla temsil edecekler. Kimi çağırdıysak herkes tereddütsüz geldi. Önemli olan budur. Milli takıma sahip çıkan, buranın bir parçası olmak isteyen herkesi kutluyor ve kendilerine teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.



ENE: \"OYUNCULARIMIZIN HEPSİNİN MAYIS\'TAN DAHA KUVVETLİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ\"



A Milli Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Zeynep Gül Ene, şu ifadeleri kullandı: \"İstediğimiz hazırlığı istediğimiz planlamaya uygun şekilde yaptık ve bitirdik. Milli takım kamplarımızı üç etapta gerçekleştirdik. Bugünkü ekipten neredeyse 3-4 oyuncumuz Mayıs\'tan beri bizimle kampta. Haziran\'da eklenen oyuncularımız da var. 1 Ağustos\'ta başladığımız son etap ve özellikle Slovenya\'daki 12 günlük yoğun yüklenme dönemi ile birlikte çok güzel bir hazırlık süreci geçirdik. Oyuncularımızın hepsinin mayıs ayından çok daha kuvvetli ve bu turnuvaya çok daha hazır olduğunu görüyoruz. Hiç büyük bir sakatlık yaşanmadı, hiçbir oyuncumuz geride kalmadı. Bu çok önemliydi. Altı tane de hazırlık maçı yaptık. Bunlarda hem turnuvaya yönelik oyun planımızın provasını yapma, hem de Dünya Şampiyonası\'na en iyi 12 isimle gidecek şekilde oyuncularımızı deneme şansımız oldu. Şu anda önemli sakatlığı olan oyuncumuz yok. Eksik değiliz. Umarım turnuva boyunca da bu böyle devam eder.\"



MEMNUN: \"TAKIMIMA ÇOK İNANIYORUM\"



A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun ise büyük hayalleri olduğunu belirterek şöyle konuştu: \"Büyük hayallerimiz var ama bunları gerçekleştirmek kolay değil. Neyin ne olduğunu biliyoruz. Eksik olduğumuz yerleri biliyoruz. Öbürlerinden fazla olabileceğimiz yerleri biliyoruz. Mayıstan beri kamptayız. Yeni oyuncular da katmak istedik. Sorumluluk alan oyuncuları çağırdık. 7 Mayıs\'tan beri çok sıkı çalıştık. Bütün amacımız zayıf olduğumuz noktaları daha az zayıf, güçlü olduğumuz noktaları da daha güçlü gösterebilmek. Bütün planımızı bunun üzerine kurduk. Fiziksel ve mental olarak iyi hazırlandığımızı gördüm. Potansiyelimizin tamamını şu anda ortaya koymuş durumda değiliz. Önümüzde bir hafta daha var. Turnuva haftasında da oyunumuzu yukarı götüreceğimizi düşünüyorum. Neticede turnuva tecrübesi yüksek olan bir takımız.\"



\"SERT BİR TURNUVA OYNAYACAĞIZ\"



Çok sert bir turnuva oynayacaklarının altını çizen Memnun, \"Çok ciddi rakipler var. Bizim amacımız hep yarışın içinde, hep pozitif kalmak. Turnuvalar kolay organizasyonlar değildir. Her şey anlık değişir. Senin çok daha iyi takım olman, çok daha iyi oyuncularının olması ya da daha az iyi oyuncularının olmasının pek bir anlamı yoktur. O gün o 40 dakika daha az kırılgan olan, daha iyi olan, her şeyini ortaya koyan kazanır. Bu yüzden bütün bu hazırlık sürecinde oyunculara hep pozitif olmamızın ve yarışın içinde kalmamızın önemini anlattık. Bunu gerçekleştirebilecek güçte olduğumuzu biliyorum. Takımıma çok inanıyorum. Bizi iyi şeyler beklediğini düşünüyorum\" dedi.



\"TURNUVADA EN MÜHİM MAÇI KAZANMAK ÖNEMLİ\"



Mühim maçları kazanmanın kritik olduğunu kaydeden deneyimli başantrenör, \"Biz son iki Avrupa Şampiyonası\'nda 16 tane resmi maç oynadık. Bunların 13\'ünü kazandık. Bizim kaybettiğimiz maç sayısının iki katı kadar maç kaybedip madalya alan ülkeler var. Dolayısıyla turnuvada en mühim maçı kazanmak önemli. Biz 16 maçın 13\'ünü kazandık ama en önemli maçlarda mağlup olduk. İki tane çeyrek final maçı kaybettik. Yani neredeyse geçen sene şampiyon olan takım kadar maç kaybettik. Müthiş bir turnuva geçirirken bir mağlubiyetle beşinci olduk\" diye konuştu.



\"HEP OYUNUN İÇİNDE KALACAĞIZ\"



Tüm konsantrasyonlarının Arjantin maçında olduğunu söyleyen Memnun, şu ifadeleri kullandı: \"Benim şu an konsantre olduğum tek şey cumartesi günü Arjantin maçını kazanmak. Her şeye ondan sonra tek tek bakacağız. Öbür maçları, oyuncuların durumlarını göreceğiz. İnşallah bir sakatlık ya da takımı kötü etkileyecek başka bir şey yaşanmaz. Küçücük bir sakatlık bile turnuvanın her şeyini değiştirebiliyor. Ben takımıma, oyuncularıma çok güveniyorum. Turnuvada beraber olmak, birbirimizi desteklemek, pozitif kalmak, bir sonraki oyunu, bir sonraki aksiyonu düşünmek lazım. Her şey bittikten sonra oturup her şeyin muhasebesi yapılabilir ama turnuva içerisinde muhasebe olmaz. Oyuncularıma da bunu anlatıyorum. Hep oyunun içinde kalacağız. Sonunda inşallah çok güzel şeyler olacak.\"



A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2018 FIBA Dünya Şampiyonası\'nda B Grubu\'nda 22 Eylül\'de Arjantin, 23 Eylül\'de Nijerya, 25 Eylül\'de ise Avustralya ile karşılaşacak. Grup birincileri direkt çeyrek finale yükselirken, grup ikincileri ve üçüncüleri çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip olacak ve çeyrek final vizesi için mücadele edecek.