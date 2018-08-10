T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) 80 kiloluk kabak yetiştirdi

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(HATAY),(DHA) HATAY'ın İskenderun ilçesinde üretici Yusuf Bilen, her biri 60-80 kilo gelen kabak yetiştirdi

10 Ağustos 2018 20:12

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(HATAY),(DHA) HATAY\'ın İskenderun ilçesinde üretici Yusuf Bilen, her biri 60-80 kilo gelen kabak yetiştirdi. Dondurma ve kabak tatlısı üreten işletmesi bulunan Yusuf Bilen, tatlı yapmak için kullandığı kabakları tarlasında yetiştirdiğini belirtti. Ancak bu yıl, kabakların kilo ve iriliğinin geçen yıllara göre anormal bir şekilde büyüdüğünü belirten Bilen, Bu yıl hasat ettiğimiz tarlamızdaki kabakların bazıları 60-80 kilogram arasında geliyor. Boyları da 1 metre. Ben uzun yıllar sonra ilk kez bu ağırlıkta ve bu boyda kabaklar gördüm. 80 kiloluk bir kabaktan 30 kilo tatlı imal edeceğim dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ufuk AKTUĞHATAYYusuf BilenDondurmaAncakBilen BuBoylarıBen
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24