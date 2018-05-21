(Görüntülü) 70 yıl sonra bulduğu ağabeyinin mezarında duygusal anlar yaşadı

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - İKİNCİ Dünya Savaşı sırasında asker olan ağabeyinden 70 yıl haber alamayan Ahıska Türkü Kerim Osmanlı (79), Rusya\'nın Krymsk şehrindeki \'Dostluk Mezarlığı\'nda bulduğu ağabeyinin mezarını 4 yıl önce ziyaret etti. Osmanlı, Gürcistan\'daki evlerinin bahçesinden getirdiği toprağı ağabeyinin mezarına döktü. Yıllar sonra gerçekleşen buluşmayı gözyaşlarıyla anlatan Osmanlı, yaşadığı sürece ağabeyinin mezarını ziyaret etmeye devam edeceğini söyledi. Ahıska Türkü Kerim Osmanlı, ailesinin 3 oğlundan biri olarak 1940 yılında Gürcistan\'da dünyaya geldi. 4 yaşındayken ailesiyle birlikte Kazakistan\'a sürgün edilen Osmanlı, İkinci Dünya Savaşı sırasında askere gittikten sonra bir daha haber alamadıkları ağabeyi Kerim Feyzullayev\'i hiç unutmadı. Azerbaycan Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Kerim Osmanlı, kendisi henüz 2 yaşındayken evden ayrılan ve bir daha dönmeyen ağabeyinin izini yıllar boyunca aradı. 1995 yılında Kazakistan\'dan eşi Möhteber Osmanlı ve 5 çocuğuyla Antalya\'ya yerleşen Kerim Osmanlı, ağabeyinden bir ize rastlama umudunu hiç kaybetmedi. Yaklaşık 4 yıl önce Antalya\'da kuyum işi yapan kızı Sevil Hüseyinoğlu\'nun Rus arkadaşının aracılığıyla Rusya\'daki bir televizyon kanalında yayınlanan \'Beni Bekle\' adlı programın ekibine ulaşan Osmanlı, ekibin uzun araştırmaları sonucu ağabeyinin mezarının Rusya\'da olduğunu öğrendi. Krasnador\'a bağlı Krımsk şehrindeki \'Dostluk Mezarlığı\'nda ağabeyinin mezarını ziyaret eden Osmanlı, 70 yıl sonra ağabeyinin ruhu için Kur\'an-ı Kerim okuttu, dualar etti, yemekler yaptırdı ve Gürcistan\'daki evlerinin bahçesinden getirdiği toprağı mezarına döktü. AĞABEYİNİN ADINI ALDI Kerim Osmanlı, kayıp asker ağabeyi Kerim Feyzullayev\'i bulmak için Rusya\'da pek çok kurumla yazışmalar yaptığını belirterek, \"Annem her gün ağlardı ağabeyim için\" dedi. 1995 yılında eşi ve çocuklarıyla Kazakistan\'dan Türkiye\'ye göç eden ve ağabeyinin adını alan Osmanlı, “Ağabeyim askere gittikten sonra adı hiçbir yerde geçmiyordu. Burada vatandaşlık aldıktan sonra ağabeyimin adını aldım\" diye konuştu. Antalya\'ya geldikten sonra da araştırmalarına devam ettiğini belirten Osmanlı, şunları söyledi: \"2012 yılında bir gün kızım Sevil\'in Rus arkadaşı bize geldi. Sohbet sırasında Rusya\'da bir televizyon kanalında yayınlanan \'Beni Bekle\' programında bir tanıdığı olup olmadığını sordum. O da en yakın arkadaşının o kanalda çalıştığını söyledi. \'Ağabeyimi bulmak için bana yardım eder misin?\' diye sordum. O da seve seve bunu yapacağını söyledi. Rusya\'ya döndükten sonra o kanala gidip, benim verdiğim bilgileri ekibe anlattı. Birkaç ay sonra Moskova\'dan beni aradılar. Ağabeyimin şehit olduğu yerin ismini verdiler bize. Çok kötü oldum. Çok ağladım.\" \'HAYATIMIN EN KÖTÜ GÜNÜNÜ YAŞADIM\' Kayıp asker ağabeyinin şehit olduğu Krymsk\'a gitmek için hazırlıklara başladığını anlatan Kerim Osmanlı, kızı Sevil\'in arkadaşları sayesinde askeri kayıtlara ulaşarak, ağabeyinin mezarının bulunduğu mezarlığı da öğrendiklerini söyledi. 2014 yılında kızı Sevil Hüseyinoğlu ile yola çıktıklarını; ancak uçağın hava muhalefeti nedeniyle İstanbul\'a dönmesiyle hayatının en kötü gününü yaşadığını dile getiren Osmanlı, ağabeyinin mezarını bulmuşken, oraya ulaşamayacağını düşünerek, çok üzüldüğünü belirtti. \'EVİMİZİN BAHÇESİNDEKİ TOPRAKTAN DÖKTÜM\' Havanın düzelmesiyle gittikleri Rusya\'da kendilerini karşılayan arkadaşlarıyla birlikte Krymsk\'taki \'Dostluk Mezarlığı\'nda ağabeyinin mezarına gittiklerini anlatan Kerim Osmanlı, \"Çok kötü oldum, ağabeyimin mezarını görünce. Yanımda Gürcistan\'daki evimizin bahçesinden aldığım toprak vardı. O topraktan döktüm mezarına. Kur\'an-ı Kerim okuttuk, dualar ettik, yemek yaptırdık. Şehit olmuştu. Ailemle haberi paylaştığımda sevinç ve hüznü aynı anda yaşadık. Gelecek yıl yine gideceğim, ağabeyimin mezarına. Ağabeyimin mezarını bulmama yardımcı olan herkesten Allah razı olsun\" dedi. 70 YIL SONRA BULUŞMA Kerim Osmanlı\'nın kızı Sevil Hüseyinoğlu (44) ise amcasının Rusya\'daki mezarını ziyaret etmeye giderken, babasının çocuk gibi sevinçli olduğunu söyledi. Hüseyinoğlu, “Uçağımız hava muhalefeti nedeniyle havalimanına inemeyip, İstanbul\'a geri dönünce babam çok kötü oldu. Babam bir an önce ağabeyinin mezarına gitmek istiyordu. Biletleri değiştirdik ve başka bir hava yolu şirketiyle Krasnador\'a uçtuk\" diye konuştu. Mezarlığa gittiklerinde, babasının mezara sarıldığında çok kötü olduğunu ve bunun 70 yıl sonra bir buluşma olduğunu dile getiren Hüseyinoğlu, “Dua ettim ki en azından amcamın bir yeri, bir mezarı var artık. Orada oturup, dua edebilecek durumdaydık. Babamı öyle görmek bambaşka bir duyguydu\" dedi. İSTEDİĞİ ŞEY, KARDEŞİNİN ÖLÜ MÜ, SAĞ MI OLDUĞUNU ÖĞRENMEKTİ Çocukluğundan bu yana diğer amcası Yaşar Feyzullayev ve babasının, hep kayıp olan amcasını anlattıklarını belirten Sevil Hüseyinoğlu, \"Onların istediği şey; öldü mü, sağ mı bunu öğrenmekti. Belki başka bir ülkede yaşıyordu. Belki Türkiye\'de yaşıyordu. Hiçbir şey bilmiyorduk. Bunu öğrenmek istiyorlardı. İyi ki mezarını da olsa bulduk. Çok şükür\" diye konuştu.