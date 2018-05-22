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Ekonomi

(Görüntülü) 6 aylık işe gireceklerin kura çekimine devam edildi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS’te, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 6 aylığına işe girmek için müracaat eden 9 bin 700 kişiden 3 bin 250’si için kura çekimi bugün de sürdürüldü

22 Mayıs 2018 16:01

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS’te, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 6 aylığına işe girmek için müracaat eden 9 bin 700 kişiden 3 bin 250’si için kura çekimi bugün de sürdürüldü. Kilis’te, kamu kurum ve kuruluşlarında Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 6 ay geçici olarak çalıştırılmak üzere 3 bin 250 kişinin işe alınacağının açıklanmasından sonra 9 bin 700 kişi, iş başvurusunda bulundu. Yoğun başvuru üzerine, işe alınacak kişilerin noter huzurunda kura çekimiyle belirlenmesi kararlaştırıldı. Bu kararın ardından dün Kilis Spor Salonu\'nda başlanan kura çekimine, bugün de devam edildi. Salonu dolduranlar, kura çekimini meraklı gözlerle takip etti. Kurada ismi çıkanlar, sevinç yaşarken, çıkmayanlar ise üzüldü.

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