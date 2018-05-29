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(Görüntülü) 5 metreden düşen temizlik işçisi kadın yaralandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Fatma Kaya (38), dinlenmek için oturduğu 5 metre yükseklikteki duvar üzerinden düşerek yaralandı

29 Mayıs 2018 19:49

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Fatma Kaya (38), dinlenmek için oturduğu 5 metre yükseklikteki duvar üzerinden düşerek yaralandı. Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü\'nde temizlik işçisi olarak çalışan Fatma Kaya, Tabaklar Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde yolları süpürdükten sonra dinlenmek için oturdu. 2 apartman arasında bulunan zemine oturan Fatma Kaya, dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten yere düştü. Acı içinde çığlıklar atan Fatma Kaya\'nın sesini yaklaşık 2 saat sonra bir vatandaş duyarak itfaiye ve 112 Acile haber verdi. Fatma Kaya, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırılan Fatma Kaya, tedaviye alındı.

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