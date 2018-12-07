(Görüntülü) 40 yılda 149 kez kan bağışı yaptı

Ramazan TUNCER- Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesinde son 40 yılda 149 kez kan bağışında bulunan çiftçi Ejder Kaplan\'a (56), Kaymakam Lokman Düzgün tarafından plaket verildi. Kızılay Kan Merkezi tarafından ayda iki kez Nurdağı\'nda kurulan kan toplama standına gelerek bağış yapan çiftçi Ejder Kaplan, 1978 yılından bugüne kadar 149 kez kan bağışında bulundu. Kaplan\'a Kaymakam Lokman Düzgün tarafından plaket verildi. Kaymakam Düzgün, duyarlılığından dolayı kutladığı Ejder Kaplan\'ı herkesin örnek almasını istedi. Son 40 yıldır her fırsatta kan bağışında bulunduğunu belirten Kaplan ise \"Düzenli bağış yaparak hem insanlara yardımcı oluyorum hem de sağlıklı kalıyorum. 56 yaşındayım ve bugüne kadar 149 kez kan bağışladım. Bugüne kadar kan bağışı sayesinde hiç hasta olmadım ve ilaç bile kullanmadım. Herkesi sağlıklı bir yaşam sürebilme ve ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olma adına düzenli kan bağışına davet ediyorum\" dedi.