(Görüntülü) 4 bin 510 asker törenle yemin etti

Nermin UÇTU MANİSA, (DHA) Manisa 1\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı\'nda temel eğitimlerini tamamlayan 4 bin 365 komando er ve 145 kısa dönem er, törenle yemin etti. Yemin töreninde komandoların gösterisi ve askerlerin harmandalı oyunu büyük ilgi çekti. Temel eğitimlerini Manisa 1\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası\'nda tamamlayan uzun dönem ve kısa dönem toplam 4 bin 510 asker için yemin töreni düzenlendi. Törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, askeri erkan ve 26 bin 371 asker ailesi katıldı. Kendilerine ayrılan tribünleri dolduran asker aileleri, Türk bayrakları salladı ve çocuklarını görebilmek için birbiriyle yarıştı. Erler için düzenlenen törende, eğitimlerde başarılı 10 askere ve askerliğini Manisa\'da yapmış 41 baba ve dedeye, protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Askerler yemin ederken, aileler de alkış ve tezahürat yaptı. Törende yaptığı konuşmayla askerlere ve ailelerine seslenen Albay Dere, Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, mensup olduğu milletinin ayrılmaz bir parçası ve haklı gururudur. Geçmişte olduğu gibi bugün de milletinin emrinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri, gücünü Atatürkçü düşünce sisteminden, mutlak itaate dayalı disiplin anlayışından, Türk milletinin ona olan güveninden ve sevgisinden almaktadır. Türk askeri olmak bir onurdur dedi. BABASIYLA BİRLİKTE YÜRÜDÜ Albay Dere\'nin konuşmasının ardından askerler, harmandalı oynadı. Askerlerin harmandalı gösterisi büyük alkış aldı. Komandolar da aldıkları eğitimden kesitler sunan bir gösteri sergiledi. Gösterilerin ardından yemin eden askerler, marşlar eşliğinde geçit töreni yaptı. Bu anlarda yemin eden erlerden birinin oğlu da asker elbisesiyle babasının yanında yürüdü. Aileler de geçit törenini cep telefonlarıyla görüntüleyip, maşlar eşliğinde yürüyen askerleri alkışladı. Törenin ardından askerler ve aileleri birbirleriyle buluşup, kucaklaştı. Bu anlarda çocuklarına kavuşan anne ve babalar gözyaşlarını tutamadı. Çocuklarıyla buluşan aileler fotoğraf çektirip, özlem giderdi.