(Görüntülü) 4 araçlı zincirleme kaza 1 yaralı

KARABÜK,(DHA) - KARABÜK\'te, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 çocuk yaralandı. Otomobilin üzerine çıkan otomobil vatandaşların yardımıyla indirildi. Kaza, dün gece saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı\'nda meydana geldi. Safranbolu istikametine yol çizgi çalışması yapılan yolda 78 BF 430 plakalı otomobil yavaşlayınca arkadan gelen 3 otomobil ardı ardına çarpıştı. Hüseyin Kurt idaresindeki 34 BFZ 878 plakalı otomobil, Harun Orhan idaresindeki 78 BA 056 plakalı otomobile arkadan çarparak altına girince, çarptığı otomobil aracın üzerine çıktı. Otomobil, vatandaşların ve polisin yardımıyla indirildi. Zincirleme kazada süsücü Harun Orhan\'ın 6 yaşındaki oğlu Oğuzhan Orhan hafif yaralandı. Araçlar yine vatandaş ve polis yardımıyla yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna itilerek götürüldü.