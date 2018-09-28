(Görüntülü) "İhalesi yapılmış projelerin askıya alınması zor"

Sinem ERYILMAZ, Gizem KARADAĞ / ANKARA, (DHA) -Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Eski Başkanı ve Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Cansızlar YEP\'te\' kamu tasarrufu\' konusunda yer alan \'ihalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak henüz başlanmamış yatırım projelerinin askıya alınması\' kararıyla ilgili,\"İhalesi yapılmış projelerin askıya alınması zor\" değerlendirmesinde bulundu. Geçtiğimiz hafta açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) uzunca bir süredir ekonomi yönetimi tarafından dillendirilen \'kamu tasarrufu\' konusunda alınacak tedbirleri ortaya koydu. Bunlardan en dikkat çekeni \'ihalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak henüz başlanmamış yatırım projelerinin askıya alınması\' kararı oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Eski Başkanı ve Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Cansızlar, bu kararın nasıl uygulanacağının önemli olduğunu belirterek konu ile ilgili görüşlerini dile getirdi. YEP\'le 2019 yılı için kamuda 60 milyar TL tasarruf öngörüldüğünü anımsatan Prof. Dr. Cansızlar, kamu maliyesinde yapılacak tasarruflarla ilgili harcamalarda kısıntıya gidileceğini, bu harcamalar içerisinde en önemlilerinden bir tanesinin ihalesi yapılmış olan projelerin askıya alınması olduğunu dile getirdi. Alınan kararla burada bazı sıkıntıların ortaya çıkabileceğini söyleyen Prof. Dr. Cansızlar, ancak ihalesi yapılmamış olan projelerle ilgili bir sorun olmayacağını kaydetti. KARAR BÜYÜK PROJELERİ KAPSAYACAK MI? Bu kararın büyük projeleri kapsayıp kapsamayacağını da açıklayan Prof. Dr. Cansızlar, Bu karar \"Kanal İstanbul ‘’gibi Mega Projeleri kapsamıyor. Bu projelerin bütçenin dışında yapılması öngörülüyor. Bu tür projelerin ya uluslararası doğrudan yatırımlar ya da kamu-özel işbirliği gibi yöntemlerle gerçekleşeceği belirtiliyor. Bunlar bütçenin dışında olacak. Bu projeler uluslararası finansman ile gerçekleşmesi durumunda uluslararası yatırımcılar kendilerine Hazine garantisi verilmesini isteyeceklerdir. Bu ise ileriye yönelik olarak bütçeye ek yükümlülükler getirebilir, ama bu husus bugünün meseleleri değildir\" dedi. PİYASALAR PROGRAMIN DETAYLANDIRILMASINI BEKLİYOR 2019 yılı bütçe tasarısında YEP\'te vurgu yapılan kamu tasarruflarının detayı ve netleşmesi bekleniyor. Piyasaların da programın detaylandırılması ve uygulamanın görülmesini beklediğini ifade eden Prof. Dr. Cansızlar, \"Yeni Ekonomi Programı\'nda oldukça önemli konular var. Ancak burada önemli olan bunların uygulanmasıdır. Bunun detaylarını 2019 yılı bütçesi hazırlıklarında göreceğiz. Ama burada başka bir bir husus daha var. O da bankaların geri dönmeyen kredileriyle ilgili sorunlar ve şirketlerin döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle bilançolarında oluşan zararlar konusunda nasıl bir yöntem izleneceğidir. Acaba, bu sorunların çözümünde bütçeye ek yük gelecek mi, gelmeyecek mi konularının açıklığa kavuşması lazım. Piyasaların da beklentisi bu yönde olduğu için o bakımdan bütçenin hazırlık aşamasında detaylara bakacağız\" şeklinde konuştu. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan dün Ankara Sanayi Odası (ASO) eylül ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, değişen, gelişen piyasa şartlarına göre, sözleşmelerin yürütülmesinde tarafların hak ve hukukunu korumak adına oluşan mağduriyeti gidermek amacıyla hazırlanan Tasfiye Kararnamesi\'nin önümüzdeki günlerde yürürlüğe gireceğini bildirmişti.