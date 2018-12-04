(Görüntülü) '30 Kasım Yalova depremi, Marmara depremi öncesi bir uyarıdır'

Muammer İRTEM Enver Fatih TIKIR BURSA, (DHA) JEOLOJİ Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı ve Yüksek Jeoloji Mühendisi Engin Er, 30 Kasım tarihinde, 4.1 büyüklüğünde Yalova merkezli depremin beklenen büyük Marmara depremi için yöneticiler ve vatandaşlar için uyarı niteliğinde kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Er, beklenen Marmara depreminin İtalya\'dan dahi hissedilebileceği konusundan uyarılarda bulundu. Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı ve Yüksek Jeoloji Mühendisi Engin Er 30 Kasım tarihinde, 4.1 büyüklüğünde Yalova Çınarcık merkezli depremin ardından beklenen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Er yaptığı açıklamada, Yalova\'da olan 4.1 büyüklüğündeki deprem aslında münferit bir depremdir. Ancak bu deprem o bölgedeki faylarda bir rahatlamaya neden olmamıştır dedi. Deprem bölgesindeki gerilimin bir başka bölgeye taşındığına dikkat çeken Er, Bu taşınma yeni bölgedeki gerilimi arttırdı. 4.1 büyüklüğündeki bir deprem hiçbir depremin öncüsü veya artçısı değildir fakat bu depremi bir uyarı niteliğinde düşünmemiz lazım dedi. BUGÜN, YARIN BÜYÜK DEPREM BEKLİYORUZ Yapılan çalışmalarda büyük depremlerin 150 yıllık periyotlarda tekrarladığını söyleyen Er, Bu periyoda göre biz Bursa\'da bugün yarın büyük bir deprem bekliyoruz. Yakın zamandaki 4.1 şiddetindeki depremine göz önüne alarak yerel idareciler dikkatli ve uyanık olmalıdır. Bir yerde ancak kentsel dönüşüm yapıyorsanız, plan değişikliğine gidiyorsanız fay hattı sizi engelliyor. Başka hiçbir konuda biz fay hatlarını ciddiye almış değiliz. 1 Ocak\'ta yürürlüğe girecek olan bir yönetmelik var. O yönetmelik ne yazık ki bilimsel verilere uygun değil. Yalnızca Amerika\'nın bazı eyaletlerinde kabul edilen, Avrupa\'da kabul görmeyen deprem yönetmeliği ülkemizde yürürlüğe girecek. Bu yönetmelik problemlere çözüm olamayacak hatta problemleri daha da fazla arttıracaktır şeklinde konuştu. TSUNAMİ DAHİ OLABİLİR Yakın zamanda olması beklenen büyük Marmara depreminin deniz merkezli olduğunda tsunami tehlikesi dahi arz ettiğine dikkat çeken Er, Eğer beklenen Marmara depremi 7.5 büyüklüğünde olur ve tek seferde kırılırsa bundan bırakın çevre illerin etkilenmesini Yunanistan, Bulgaristan, Avusturya hatta İtalya\'ya kadar bu depremin yaşandığı hissedilir. Böyle bir depremde tsunami tehlikesi dahi var. Gevşek, kötü zemine inşa edilmiş evlerde oturan insanların tamamı bu depremden olumsuz etkilenir dedi. EVİNİZİN ALTINDAN GEÇEN FAYI ÖĞRENİN Maden Tetkiik ve Arama Genel Müdürlüğünün kurumsal web sitesinde yayınlanan haritalar aracılığıyla vatandaşların ev ve arazilerinin altındaki fay hatlarını öğrenebileceğini söyleyen Er, 2006 yılından 2012 yılına kadar Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğündeki mühendislerin arazideki yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Türkiye?deki hemen hemen tüm fay hatları tespit edildi. Bu fay hatlarının aktiviteleri üzerine bir çalışma yapıldı. Aktif olan fay hatlarının tümü haritada işaretlendi. Tüm bunları gösteren MTA?nın bir sayfası var. Bu sayfaya girip ölçeği büyüttüğümüz zaman mahallemizden yani evimizin ne kadar yakınından aktif fay hattı geçtiğini net bir şekilde bu sayfada görebiliyoruz. Tabii bunu sadece görmüş olmamız yeterli değil. Bizim bu bilinçle beraber planlarımızı revize etmemiz lazım dedi.