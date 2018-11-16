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(Görüntülü) 28 FETÖ şüphelisi eski polis adliyeye sevk edildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan, daha önce meslekten ihraç edilmiş 28 eski polis adliyeye sevk edildi

16 Kasım 2018 17:09

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan, daha önce meslekten ihraç edilmiş 28 eski polis adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Adana merkezli, Hatay, Mersin ve Ankara’da düzenlenen operasyonda şüphelilerden 28’i gözaltına alındı. Meslekten ihraç edilen 28 eski polis, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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