(Görüntülü) 28 FETÖ şüphelisi eski polis adliyeye sevk edildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan, daha önce meslekten ihraç edilmiş 28 eski polis adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Adana merkezli, Hatay, Mersin ve Ankara’da düzenlenen operasyonda şüphelilerden 28’i gözaltına alındı. Meslekten ihraç edilen 28 eski polis, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.