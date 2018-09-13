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(Görüntülü) 20 dakikalık dolu, Kastamonu'yu felç etti -1

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU kent merkezinde yaklaşık 20 dakika ceviz büyüklüğünde yağan dolu, yaşamı felç etti

13 Eylül 2018 23:49

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU kent merkezinde yaklaşık 20 dakika ceviz büyüklüğünde yağan dolu, yaşamı felç etti. Ev, araç ve işyerlerinin camları kırıldı, duvarlar ve çatılardaki kiremitler delik deşik oldu. Kentte elektrik ve internet bağlantıları kesildi.

Kastamonu\'da bugün saat 18.05\'te hava karardı, ardından aniden başlayan dolu yağışı, herkesi hazırlıksız yakaladı. Dolu yağışı, çok sayıda işyeri, ev ve araçların camlarının kırılmasına neden oldu. Dolu yağışı, ev ve işyerlerinin duvarları ve kiremitlerini de delik deşik etti. Elektrik ve internet bağlantılarının da kesildiği kentte hayat bir anda felç oldu. Emniyet araçları da dolu yağışından hasar görürken, itfaiye ve AFAD ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.
 

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