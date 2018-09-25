(Görüntülü) 2 kez saldırıya uğrayan İYİ Parti İl Başkanı Özdal: Şiddetten yana değiliz

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal\'ın 2 gün içinde 2 kez saldırıya uğramasının kontrolsüz ve provokatif eylem olarak değerlendirdiğini söyledi. İl Başkanı Özdal ise \"Gönül, yaşanmamasını isterdi. Biz iyi insanlarız; asla ve asla şiddet yanlısı değiliz, şiddetten yana değiliz\" dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve partililer, kentteki restoranda toplantı düzenledi. Burada konuşan ve 2 gün içinde 2 kez saldırıya uğrayan İl Başkanı Özdal\'a \'geçmiş olsun\' dileğinde bulunan Dervişoğlu, olayla ilgili vali, emniyet müdürü ve başsavcı ile görüştüğünü kaydederek, şunları söyledi: \"Olay hakkında ayrıntılı ve aydınlatıcı bilgiler edindim. Olayın üstünde durmuyorum. Bu yaşanan hadise evveli emirde Malatya\'ya yakışmamış, Malatya halkını incitmiş ve Malatya halkını üzmüştür. Bu olayın müsebbipleri sadece kendilerine değil mensubu oldukları siyasi yapıya da zarar vermişler. Onların da Malatya halkı huzurunda utanmasına vesile olmuşlardır. Olayı büyütmüyoruz ve provokatif buluyoruz ama Türkiye\'nin neresinde partimize mensup bir dava arkadaşımız var ise kanımızın son damlasına kadar, son nefesimizi verinceye kadar onun yanında olacağımızı da buradan tüm Türkiye\'ye haykırıyoruz. Bunu lokal kontrolsüz ve provokatif bir eylem olarak değerlendiriyorum.\" ÖZDAL: BASKI YAPARAK FİKİRLERİMİZİ KABUL ETTİRME YOLUNA GİTMEYECEĞİZ Saldırıya uğrayan İl Başkanı Gökmen Özdal ise kötü olayın ardından bir araya geldiklerini belirterek, \"Gönül, yaşanmamasını isterdi. Birtakım şeyler muhakkak olacak ki arkasından birtakım şeyler olsun. O vesileyle değerli başkanımın dediği gibi hayır bildiğimizde şer, şer bildiğimizde hayır vardır. Biz iyi insanlarız. Biz asla ve asla şiddet yanlısı değiliz, şiddetten yana değiliz. Biz insanlara sadece fikirle mücadele etmeye doğru bulduğumuz, savunduğumuz, yanlış gördüğümüz şeyleri düzeltmemiz gerektiğini de sözle ifade edeceğiz\" dedi.