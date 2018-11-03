(Görüntülü) 17 yaşındaki genç, otomobille halk otobüsüne çarparak ağır yaralandı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, özel halk otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü Oğuzhan A. (17), ağır yaralandı. Kaza anı otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, saat 15.00 sıralarında Emek Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Oğuzhan A. yönetimindeki 58 AD 513 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve Şirinevler-Yumurtape seferini yapan Avşar E. yönetimindeki 58 H 0019 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı. Oğuzhan A.\'nın aracı, park halindeki Rasim Yıldız\'a ait otomobile çarparak durabildi. Oğuzhan A., otomobilde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.



Otomobilde sıkışan Oğuzhan A., gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi\'ne kaldırıldı. Oğuzhan A.\'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaza anı ise otobüsün içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.