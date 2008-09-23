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Görüntüleri Armağan çektirdi

Armağan Uzun ve kız arkadaşının görüntülerini çeken restoran sahibi Ferman Deri’nin yargılanmasına başlandı. Deri, o görüntülerin çekilmesini Uzun’un iste

23 Eylül 2008 03:00

Sanatçı Bülent Ersoy ile Armağan Uzun'un evliliğinin bitişinde fitili ateşleyen görüntüleri çeken restoran sahibi Ferman Deri'nin yargılanmasına İzmir 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı

Duruşmada iddianameyi okuyan hakim, Armağan Uzun'un şikayetine bağlı olarak, kaçamak görüntülerini çekip, basına vermekle suçlanan restoran işletmecisi Ferman Deri ile eşi Serap Deri'nin, ‘özel hayatın ihlali’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasının istendiğini belirtti.

Armağan Uzun, şikayetini yenileyerek, sanık işletmecinin bu görüntüleri, o dönemde Türk sanat müziğinin güçlü sesi Bülent Ersoy'un eşi olması nedeniyle gizli ve kasıtlı olarak çektiğini iddia etti. Uzun, bu görüntülerden dolayı mağdur olduğunu, bu olayla başlayan süreç sonunda Bülent Ersoy'la boşandıklarını belirtti.

İşletme sahibi Ferman Deri ise savunmasında, gizli çekim yapmadığını ileri sürerek suçlamaları kabul etmedi.

Deri, “Olay ve öncesi Armağan Uzun değişik bayanlarla işlettiğim restoranta gelmiştir. O gün de bir bayanla gelmişti. Kamerayı bana vererek çekim yapmamı istedi. Hem benim için hem de kendisi kaset çıkaracağı için reklam olacağını söyledi.

Ben de tüm hareketlerini çektim. Reklam olduğunu hissettirmemek için görüntüleri bizzat kendim gazeteye götürdüm. Ertesi gün bu görüntüler televizyonda yayınlandı. İşletmeyle ilgili kar ortaklığım yoktur. Garsoniye ücreti olarak yüzde 10 bahşiş alırım. Gazetelerden de bu götüntülerden dolayı para almadım. Beraatimi istiyorum” dedi. Duruşma, gelmeyen diğer sanık Serap Deri ve tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

Armağan Uzun, restorandaki görüntülerinin bilgisi dışında ve özel hayatı ihlal edilerek çekildiğini iddia ederek, restoran işletmecisi Ferman Deri ile eşi Serap Deri hakıknda 50 bin 1 YTL'lik tazminat davası da açmıştı.

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