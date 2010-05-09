'Görüntülere' devlet el attı

T24 - CHP lideri Deniz Baykal ve partinin Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’a ait olduğu iddia edilen görüntülere yönelik oluşan tepki devleti harekete geçirdi.





Başbakan Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yanısıra diğer ilgili birimlere, olayın kim ya da kimler tarafından yapıldığının bulunması için talimat verdi.



Alınan bilgiye göre, görüntülerin önceki gün internet sitelerine yansımasının ardından, Erdoğan, AKP’de ayrıca bu hassas konunun ima yolu ile bile olsa asla gündeme getirilmemesini istedi. Erdoğan istihbarat birimlerinden de iz sürülmesini istedi. Devletin tüm teknik olanaklarının seferber edilip, olayın perde arkasının aydınlatılarak sorumluların bulunmasını isteyen Başbakan’ın bu konuyu bizzat yakından takip ettiği belirtildi.



Öte yandan, önümüzdeki günlerde Türkiye’de yasadışı gözetleme ve dinlemelerle ilgili bir dizi yeni düzenlemenin de hayata geçirilmesi konusunda bazı girişimlerin yapılabileceği ifade ediliyor.





Merkez Hollanda



Baykal’a ait olduğu öne sürülen özel görüntüleri yayınlayan internet siteleri hakkında ceza ve tazminat davaları açılacak. Baykal’ın avukatlarından Mutluhan Karagözoğlu, “Şu ana kadar görüntülerin 62 internet sitesinde yayınlandığını belirledik. Araştırmalarımız devam ediyor” dedi.



Görüntülerin ilk yer aldığı Metacafe ortak kullanım sitesine erişimin engellendiğini belirten Karagözoğlu, “Metacafe” ile “Habervaktim”in birbirleriyle bağlantılı olduğunu ve bu sitelerin merkezlerinin Hollanda’da olduğunu ileri sürdü.





62 siteye dava



62 internet sitesinin, link alarak görüntüleri yayınladığını belirten Karagözoğlu, başlatacakları hukuki süreçle ilgili şunları söyledi: “Deniz Baykal’a ait olduğu iddiasıyla verilen görüntüleri bu konuları bilen arkadaşlarımıza incelettirdik. Görüntülerin montaj olduğunu düşünüyoruz.

Görüntüleri ve haberi yayımlayan 62 internet sitesi hakkında hem ceza, hem de tazminat davası açacağız.” Bu arada bazı CHP milletvekilleri dün Baykal’ı evinde ziyaret etmek istedi. Ancak Baykal, meşgul olduğunu belirtip milletvekillerine teşekkür etti.



Hemen her gün yürüyüş yapan Baykal, dün evinin bahçesinde kültür fizik hareketleri yapmakla yetindi.









