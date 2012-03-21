'Görüntülerde Ahmet Türk'e saldırı görünmüyor'

T24 - Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk'ün polisin yumruklu saldırısına uğraması sonrası olayla ilgili inceleme başlatıldı. Batman Valisi Ahmet Turhan kayıtlarda böyle bir görüntü bulunmadığını belirterek, "Saldırı varsa inceleme sonucunda bunu yapan memur sonucuna katlanacaktır" dedi.

Batman Valisi Ahmet Turhan, kentte BDP tarafından dün izinsiz yapılan nevruz kutlamaları sırasında çıkan olaylarda Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk'ün bir polis memuru tarafından saldırıya uğramasıyla ilgili olarak inceleme başlattıklarını söyledi. Turhan, olay bölgesindeki 7 polis kamerası görüntülerini incelediklerini ve herhangi bir polisin Türk'ün araçtan indikten sonra yumruk attığının görülmediğini belirterek, "Bakanlıktan müfettiş istiyeceğiz. Ahmet Bey'e yapılan saldırı varsa inceleme sonucunda bunu yapan memur sonucuna katlanacaktır" dedi.

Batman'da izinsiz kutlanmak isteyen nevruz sırasında çıkan olaylar sırasında Mardin Bağımsız Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Başkanı Ahmet Türk, içinde bulunduğu BDP otobüsüne isabet gazdan etkilenince inmiş, 1 polis memurununun yumruklu saldırısına maruz kaldığı belirtilmişti. Sol gözünde kızarıklık ve şişlik olan Türk, hastanede resmi kıyafetli bir polis memurunun yaklaşarak, yumruklu saldırıda bulunduğunu söyledi.

Ahmet Türk'e saldırı görünmüyor

Batman Valisi Ahmet Turhan, Türk'e bir polis memuru tarafından yapılan yumruklu saldırı iddialarıyla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi. Turhan, olaydan hemen sonra bölgede bulunan 7 polis kamerasının görüntülerinin yaklaşık 5 saat boyunca kare kare izlediklerini ve görüntülerde parti otobüsünden inen Ahmet Türk'ün yanına hiçbir polis veya polis grubu olmadığının net görüldüğünü söyledi. Vali Turhan, şöyle dedi:

"Gerekirse bu görüntüleri kamuoyu ile de paylaşacağız. Görüntülerde Ahmet Türk'e herhangi bir saldırı görünmüyor. Görüntülerde parti otobüsü tarla içerisinde hareket ettiği için sarsıntı ile hareket ettiği görülüyor. Ahmet Türk, trafik aracıyla hemen hastaneye kaldırıldığı görülüyor. Ama her şeye rağmen bakanlıktan bu olayla ilgili müfettiş isteyeceğiz. Eğer inceleme sonucunda bunu yapan bir polis memuru varsa sonucuna da katlanacaktır."

Vali Ahmet Turhan, dün çıkan olaylarda 156 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan çocuk olan 36'sının akşam serbest bırakıldığını belirtti. Olaylarda 23 polis memurunun da atılan taşlardan hafif yaralandığını bildiren Vali Turhan, hastenelere sadece 3 kişinin başvurduğunu ekledi.