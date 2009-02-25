'Görüntü niyetine buradaydım yani'

Okan Bayülgen'in NTV'deki programına konuk olan Sema Öztürk, Bayülgen ile gergin anlar yaşadı.



Program boyunca yapılan bu araştırmanın sonuçları, kadın-erkek ilişkileri, cinsel sorunlar konusu konuşuldu. Televizyon Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sema Öztürk, zaman zaman kısa süreli de olsa konuşmalara dahil olmaya çalıştı ancak Okan Bayülgen,çok fazla söz vermedi.



Programın ilk bölümünün süresinin dolması üzerine Bayülgen, bu durumun farkında olarak Öztürk'ten anlayış istedi ve "Semacım sen de profesyonel bir televizyoncu olarak bu sunumları yapanların ne işe yaradığını biliyorsun, şu anda konuksun ama aslında bizim bulunma nedenimiz, biz konuşan kafalar olarak televizyonlarda tanınıyoruz. Dolayısıyla sayın profesörün seyircide bir aşinalığı yoktur. 'Kim bu gözlüklü adam?' diyeceklerdir. Dolayısıyla senin varlığın, şimdi bana kızacaksın, çünkü süremiz bitti..." dedi.



Bu arada Bayülgen'in lafını nereye getirmeye çalıştığını anlayan ve şaşıran Sema Öztürk "Canım, doğru mu söylüyorsun canım? Bütün kredini kaybetmiş olursun şu dakika biliyor musun?" dedi.



Bayülgen, konuğunu kırmamaya çalışarak devam etti: "Şöyle bir şey var, niye ben burada bulunuyorum demiş olabilirsin. İşte ben, biz, sen de ben de aslında, Sayın Profesör bu bilgileri aktarsın diye burda bulunduk. Çok teşekkür ederim geldiğin için" diye konuştu.



Sema Öztürk de bozuk bir yüz ifadesiyle "Peki, günün şakası oldu. Görüntü niyetine buradaydık yani?" şeklinde konuştu ve kalakaldı.



Okan Bayülgen ise "Bana kızacaksın ama en azında yararlı bir iş yapmış olduk. Hayır, görüntü bak ne işe yarıyor. Sadece görüntü, bir de konuşsan bak neler olacaktı? Peki teşekkür ederim" diyerek lafı daha fazla uzatmadan pası reklama atmayı tercih etti.



