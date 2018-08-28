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(Görüntü dökümü ile yeniden) PARKTAKİ  ÇOCUĞU VURAN ŞÜPHELİ HAKKINDA YENİDEN GÖZALTI KARARI 

  Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA Pendik'te bayramın birinci gününde parkta oynayan çocukları "sessiz olun" diye uyaran ve ardından havaya açtığı ateş sonucu  7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın sırtıdan yaralanmasına neden olan şüpheli B

28 Ağustos 2018 19:59

 

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA
Pendik\'te bayramın birinci gününde parkta oynayan çocukları \"sessiz olun\" diye uyaran ve ardından havaya açtığı ateş sonucu 
7 yaşındaki Hiranur Demircan\'ın sırtıdan yaralanmasına neden olan şüpheli B.B. hakkında tekrar gözaltı kararı verildi. Şikayet üzerine
gözaltına alınan  şüpheli B.B ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla daha önce serbest bırakılmıştı.  

EK GÖRÜNTÜLER
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-Zanlının adliyeye girişi 

Görüntü Dökümü:
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Arşiv görüntüler 

28.08.2018 -15.23 -  Haber Kodu : 180828104

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