Görümlü davası Ankara'ya nakledildi

Şırnak’ın Silopi ilçesi Görümlü beldesinde 20 yıl önce 6 vatandaşın faili meçhule kurban gitmesinden sorumlu tutulan dönemin Şırnak 23. Jandarma Sınır Tugay Komutanı Tuğgeneral Mete Sayar ve 6 jandarma görevlisi hakkında Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara’ya nakledildi.

Sanıkların Şırnak'a gelmeden SEGBİS sistemiyle telekonferansla duruşmalara katılacağına dikkat çeken mağdur avukatları, buna rağmen davanın Ankara'ya taşınmasını şüpheli buldu.

Haziran 1993'te Görümlü Beldesi'nden ikisi baba-oğul (Hamdo ve Hikmet Şimşek), biri köy imamı (İbrahim Akıl) olmak üzere altı 6 köylünün jandarma görevlileri tarafından gözaltında alındıktan sonra kaybolmasıyla ilgili davanın ilk duruşması bugün Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, davanın Adalet Bakanlığı tarafından Ankara'ya nakledildiğini açıkladı. Kararda, sanıklar hakkında 'birden fazla kişiyi aynı sebeple öldürme' ve 'kasten öldürme' suçlarından kamu davası açıldığı belirtildi. 20 yıldır babasını aradığını ifade eden mağdurlardan Murat Demirhan, "Adalet Bakanlığı 20 yıl önce bize burada işkence eden, zulüm eden insanlara gene taraf çıkmıştır. Yani söylenecek bir şey yok. Resmen yargı gaspı. İsmim Murat Demirhan, 20 yıl önce babam uykudan alınıp götürüldü. Ben 20 yıldır babamı arıyorum. Adalet Bakanlığı burada olmayan bir kişinin güvenliğini sağlayamıyorsa kapatsın adliyeyi gitsin." şeklinde karara tepki gösterdi.