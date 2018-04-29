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BBC Türkçe

Görücü usulüyle evlendirilen Pakistanlı kadın zehirli ayranla 'en az 15 kişiyi öldürdü'

Pakistan'da görücü usulüyle evlendirilen bir kadın, zehirli ayranla "eşi dahil en az 15 kişiyi öldürdüğü" şüphesiyle tutuklandı. 14 kişi de hastaneye kaldırıldı.

29 Nisan 2018 20:30

Pakistan'ın Muzaffergah bölgesinde görücü usulüyle evlendirilen bir kadın, zehirli ayranla kocası dahil en az 15 kişiyi öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı. 14 kişi de hastaneye kaldırıldı. Polis yetkilileri, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini açıkladı.

Polise göre Asiya Bibi adlı kadın geçen hafta sütüne zehir katarak kocasını öldürmeye çalıştı. Ancak kocası bu sütü içmedi.

Bibi bunun üzerine bu sütten yoğurt yaptı ve kocasının ailesine ayran ikram etti.

Eylül ayında evlendirildiği belirtilen Bibi'nin yaşı açıklanmadı.

Pakistan'da özellikle kırsal bölgelerde görücü usulü evlilik çok yaygın.

Muzaffergah Emniyet Müdürü Uveys Ahmad, Asiya Bibi hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldığını doğruladı.

Bibi'yle birlikte, sevgilisi olduğu belirtilen bir adamla teyzesi de tutuklandı.

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