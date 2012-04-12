Görücü usulü evlilik tarih oluyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 40 bin kişiyle yaptığı araştırmada ilginç verilere ulaşıldı. Türkiye’de fikri alınmadan görücü usulü ile evlenenlerin oranının son 60 yılda yüzde 2 düzeylerine gerilediği ortaya çıktı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 12 bin hane ve yaklaşık 40 bin kişiyle görüşerek yaptığı araştırma Türk aile yapısının sosyal ve ekonomik özelliklerini orta koydu.

2011 yılı verilerinin toplandığı araştırmada ilginç tespitler yer aldı.

Yüzde 1 ‘zenginim’ dedi

Araştırma, ailelerin yüzde 79'unun orta ve normal bir gelire sahip olduğunu ortaya koydu. Yoksul olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 17 olarak belirtilirken kendini zengin olarak tanımlayanların oranı yüzde 1’de kaldı.

Araştırmada ailelerin yüzde 61’inin yaşadığı evin mülkiyetine sahip olduğu; kirada oturanların oranının ise yüzde 26 olduğu bilgileri de yer aldı.

Kitap okumuyoruz

Araştırmanın en dikkat çeken verilerinden biri de ‘hiç kitap okumuyorum’ diyenlerin oranının yüzde 44 olması.

Sinema ve tiyatroya hiç gitmem diyenlerin oranı ise, 5 yılda yüzde 85'ten yüzde 75'e düşmüş.

Hiç tatile gitmeyenler yüzde 63

Araştırmada ‘hiç tatile gitmedik’ diyenlerin oranı yüzde 63 olarak belirlenirken, ‘bar, gece kulübü gibi yerlere hiç gitmem" diyenlerin oranının ise yüzde 94 düzeyinde olduğu ortaya çıktı.

Yetişkinlerin 4’te biri sigara içiyor

Araştırma katılan 18 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 26’sı her gün sigara içtiğini ifade ediyor.