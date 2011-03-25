-GORTNEY: KADDAFİ'NİN ASKERİ KONTROLÜ AZALDI WASHINGTON (A.A) - 25.03.2011 - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) üst düzey yetkilisi Koramiral Bill Gortney, koalisyon güçlerinin Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlere saldırısının, Kaddafi'nin kara birlikleri üzerindeki komuta yeteneğini azalttığını söyledi. Gortney bununla birlikte, koalisyonun bir haftadır havadan ve denizden sürdürdüğü operasyona rağmen Kaddafi'nin kara güçlerinin hala tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Pentagon'da basın toplantısı düzenleyerek, Libya'ya yönelik operasyona dair son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Gortney, koalisyon güçlerinin, bir haftayı aşkın süredir Kaddafi güçlerinin kuşatması altındaki Ecdebiye kentinin yakınında, kente ateş açmaya hazırlanan Libya tanklarını vurduğu bilgisini verdi. Gortney, operasyonda görev alan keşif uçaklarının sayısı arttıkça, Kaddafi'ye bağlı kara güçlerinin peşine daha iyi düşülebileceğini kaydetti. Kaddafi güçlerinin liderleriyle iletişim kurma yeteneğinin de azaltıldığını ifade eden Gortney, ancak karada sivillere yönelik tehdidin ciddiyetini koruduğunu anlattı. Gortney, Kaddafi'nin gönüllüleri silahlandırmaya başladığına dair haberlerin olduğunu da bildirdi. ABD güçlerinin, Libya'da uçuşa yasak bölge uygulamasının kontrolünü NATO komutasına devretmeye hazırlandığını ifade eden Gortney, ancak sivillerin korunmasını amaçlayan havadan karaya saldırıların sorumlululuğunun, bu alandaki komutanın devrine dair bir anlaşmaya varılana kadar ABD'nin sorumluluğunda kalmaya devam edeceğini belirtti. Gortney, bir soru üzerine, Kaddafi'ye bağlı güçlere karşı kullanılan Amerikan silahlarının çoğunun, hassas güdümlü silahlar, Tomahawk seyir füzeleri ve lazer güdümlü ya da GPS güdümlü bombalar olduğunu kaydederken, "Libya'da seyreltilmiş uranyum mühimmatının kullanıldığı yönünde bir bilgisinin ise olmadığını" söyledi.