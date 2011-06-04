-GÖRMEZ'İN DİN GÖREVLİLERİNDEN İSTEĞİ MARDİN (A.A) - 04.06.2011 - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Mardin'de din görevlilerine seslenerek, ''Mihrap'ta beklemeyin. Mihrabı sırtınıza alın sokağa çıkın'' dedi. İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen ''Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması'' ödül töreni için Mardin'e gelen Prof. Dr. Görmez'i havaalanında İl Müftüsü Mehmet Kızılkaya karşıladı. Görmez ilk olarak Vali Turhan Ayvaz'ı ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Görmez, Ayvaz ile makamında bir süre görüştü. Ayvaz, ziyaretin anısına Prof. Dr. Görmez'e bakırdan yapılmış bir vazo hediye etti. Prof. Dr. Görmez daha sonra Mardin Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Beşir Ayanoğlu ile makamında görüşen Görmez, yaptığı açıklamada, Mardin'in açık hava müzesini andıran çok güzel bir kent olduğunu söyledi. Daha önce 1995'te öğretim üyesi olarak geldiği Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir seminere katıldığını anımsatan Görmez, ''O ziyaretim sırasında Zincirciye Medresesini de ziyaret etme fırsatım olmuştu. Beni büyülemişti. Bu kadar güzel bir yer olabilir mi?. Şimdi orası Yaşayan Diller Enstitüsü olmuş. Bu çok güzel. Mardin engin bir medeniyet üzerine oturuyor. İnsanların da konuşmalarında tarzlarında o medeniyeti hissediyorsunuz'' dedi. Ayanoğlu, Görmez'e gümüş telkariden yapılan bir isimlik hediye etti. -''YERYÜZÜNDEKİ EN YÜCE MAKAM MİHRAPTIR''- Prof. Dr. Görmez, yapımı tamamlanan ancak henüz hizmete açılmayan yeni Müftülük binasını ziyaret etti. Binanın Mardin'in tarihi yapısına uygun bir şekilde yapıldığını ve bu nedenle Mardin'e yakıştığını ifade eden Görmez, burada din görevlileri ile bir toplantı yaptı. Toplantıda din görevlilerine seslenen Görmez, yeni Müftülük binasının hayırlı olması dileğinde bulundu. ''Aslında ben Anadolu'nun herhangi bir yerine gittiğim zaman beraber olmak istediğim arkadaşlar sizlersiniz'' diyen Görmez, şöyle konuştu: ''Ancak Mardin'e bu gelişimi saymayacaksınız. Bu gelişim İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen Kuran Okuma yarışmasının finali için. Ayrıca size özel olarak da geleceğim. Birlikte genişçe oturacağız. Ben din görevlisi yerine mihrap görevlisi tabirini daha çok seviyorum. Çünkü yeryüzündeki en yüce makam mihraptır. Mihrap dünyadaki bütün makamların önündedir. Siz o makamda bu mübarek görevi icra ediyorsunuz. Mihrap görevlilerinden isteğim şu. Mihrap'ta beklemeyin. Mihrabı sırtınıza alın sokağa çıkın. İnşallah Temmuz ayında Mardin'e geleceğim ve sizlerle bu binamızın açılışını yapacağız. Sırf açılışa gelmem, buradaki arkadaşlarımızla da görüşmek isterim.''