-Görmez: Merhamet kıtlığının payı yok mudur? İSTANBUL (A.A) - 17.08.2011 - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, ''Hiç kimse Afrika'daki kıtlığın sebebini sadece nimetlerin azlığında, sadece gıda ürünlerinin kıtlığında arayamaz. Bu kıtlığın temelinde tüm insanlığın duçar olduğu sevgi kıtlığının, şefkat kıtlığının, merhamet kıtlığının hiç payı yok mudur?'' dedi. Görmez, Conrad Otel'de, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesinin Somali konusundaki olağanüstü toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Afrika'da sadece İslam dünyasının değil, bütün insanlığın çetin bir imtihanla karşı karşıya olduğunu, hiç kimsenin Afrika'daki açlığı sadece kuraklıkla izah edemeyeceğini söyledi. Afrika'daki açlığın en büyük sebebinin küresel ölçekte bütün insanlığın açgözlülüğü olduğunu ifade eden Görmez, şöyle konuştu: ''Hiç kimse Afrika'daki kuraklığı sadece suyun azlığına, yağışların yokluğuna bağlayamaz. Asıl sebepleri sayarken, topyekun bütün insanlığın içine düştüğü yürek kuraklığını, gönül kuraklığını ihmal etmememiz gerekiyor. Hiç kimse Afrika'daki kıtlığın sebebini sadece nimetlerin azlığında, sadece gıda ürünlerinin kıtlığında arayamaz. Bu kıtlığın temelinde tüm insanlığın duçar olduğu sevgi kıtlığının, şefkat kıtlığının, merhamet kıtlığının hiç payı yok mudur? Biz sofralarımızda nimetler arasında seçim yapmakta zorlanırken, Somalili annenin hangi evladını ölüme terk edeceği konusunda yaşadığı seçim zorluğunun bir mazereti olabilir mi? Biz Müslümanlar iftarlı sahurlu oruç tutarken, Somali'deki çocukların ölüm oruçlarına terk edilmesinin herhangi bir mazereti olabilir mi?'' Görmez, devletin bu insanlık trajedisine son vermek için yapacağı yardımların elbette önemli olduğunu, ancak bütün Müslümanların kendi bütçesinden yapacağı yardımı daha çok önemsediklerini söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ramazan başlamadan önce ''Her evden bir fitre, bir iftar Afrika'ya'' kampanyasını başlattıklarını, milletin yaşlısı, genci, kadını, erkeğiyle tüm kesimlerinden gelen yardımların bütün insanlık açısından ümit verici olduğunu ifade eden Görmez, Türk milletinin bu asil davranışıyla Kur'an'ın ve insanlığın ortak vicdanı önündeki en büyük engel olarak gördüğü her türlü yokuşa tırmanmaya hazır olduğunu gösterdiğini söyledi. Görmez, ''Bugün hepimizin, bütün insanlığın önündeki en sarp yokuş Afrika'dır, Somali'dir. İslam dünyasındaki bütün dini ve hayri kurumları, tek tek bütün kardeşlerimizi bu seferberliğe katılmaya davet ediyorum'' dedi. Kur'an-ı Kerim'den ayetler de okuyan Görmez, Afrika ve Somali'deki kuraklığın, açlığın, kıtlığın sona ermesi için dua etti.