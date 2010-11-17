Görmez: Kimse bize hayvan sevgisi dersi vermesin

T24 - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, kurban ibadetinin yanlış anlamalara yol açmadan yerine getirilmesini istedi. Görmez, “Kimse bize hayvan sevgisi, hayvan hakları dersi vermeye kalkmasın” dedi.



Restorasyon çalışmaları tamamlanan Süleymaniye Camisi'ndeki ilk bayram namazı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez tarafından kıldırıldı.



Namazdan önce verdiği vaazda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, ilk vaazında, kurban ibadetinin, Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'e uzanan tarihe dayanağını anlattı.



Bayramların ve ezanın bağımsızlığın simgeleri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Görmez, ezansız bir Müslüman topluluğunun düşünülemeyeceğini söyledi.



Manevi dünyamızın simge ve sembollerinin zenginliğinin önemine değinen Prof. Dr. Görmez, bunları yeni kuşaklara doğru şekilde anlatmanın gereğini vurguladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Görmez, bayram günlerinde en önemli şeyin coşku ve sevinç olduğunu dile getirerek, bu sevinç ve coşkunun evlerden, camilerden, sokaklara taşınması gerektiğini ifade etti.



Prof. Dr. Görmez, ayrıca, varlık sebepleri anne ve babaların, çocukların ihmal edilmemesi ve gücü olmayanlara bayram sevinci yaşatmanın, bugünlerde yapılacak en güzel davranışlar olduğunu söyledi.



Müslümanların, kurban ibadeti ile şefkatini, sevgisini ve merhametini ilan ettiğini anlatan Prof. Dr. Görmez, ''Kurban, Allah'a yakın olmak için yaptığımız bütün işlere denir. Kurban, bizi Allah'a yakınlaştırmak için var. Allah'a yakınlaşmak için yaptığımız bütün işler bizim Kurban'ımızdır'' dedi.



Prof. Dr. Görmez, konuşmasında, Kurban Bayramı'nda yapılacak nefis mücadelesinde herkesin ''Biz Allah'a ne kadar yakınız'' sorusunu kendisine sorması gerektiğini belirterek, bu yapıldığı takdirde yeryüzündeki kötülüklerin büyük bölümünün ortadan kalkacağını ifade etti.



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Görmez, yaşanan sıkıntıların başlıca nedenlerinin ''insanların güç tutkusu'' ve ''sınırsız ve sorumsuz tüketim'' olduğunu kaydetti.



Kurban edilecek hayvanlara karşı merhamet, sevgi, temizlik ve çevre sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini anımsatan Prof. Dr. Görmez, ''Dünyaya başka şekillerde yansıyacak ve yanlış anlamalara yol açacak davranışlardan uzak durarak kurban ibadetini yerine getirmek gerekir. Ama hiç kimse bize buradan hayvan sevgisi, hayvan hakları dersi vermeye kalkmasın. Biz, bir karıncayı incitmenin bile mahşerde soru olacağını idrak eden bir medeniyetin çocuklarıyız'' diye konuştu.



Prof. Dr. Görmez, camiyi yapan ve yaptıranlar ile restorasyon çalışmalarına katkıda bulunanlara teşekkür ederek, bayramın Türk ve İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.



Prof. Dr. Görmez'in kıldırdığı namaza, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay ile binlerce vatandaş katıldı.





