Görmez: İftar çadırları amacını aşıyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Mehmet Görmez, Ramazanın şatafat ve gösteriye dönüştürülmemesini istedi. Görmez, “Asıl maksattan uzaklaşarak yapılan iftarlar Ramazan’ın ruhuna uygun değildir. İftar çadırlarının gayesi dışına çıkmasına izin verilmemelidir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Ramazan ayının teması "Helal Kazanç, Helal Lokma"nın tanıtım toplantısında konuştu.

Mehmet Görmez, iftar çadırları, gösterişli iftarlar ve gıda yardımlarının dağıtımı konusunda önemli uyarılar yaptı.

Prof. Görmez’in görüşleri ana başlıklarıyla şöyle:

“Ramazan şatafat ve gösteriye dönüşmemeli. Ramazan’la değişebilmek için iftar sofralarını israf sofralarına dönüştürmeyin. İftar, kendi mütevazı halinde ziyafeti barındırır zaten.

Gerek otel ve gerekse birçok mekandaki iftar kendi içinde israfı barındırır.

Ramazan iftarında aile ve dostlarımızla beraber olalım, zenginlik müminler arasında statü değildir.

Asgari ücretle geçinmeye mahkum edilmiş kardeşlerimizle, darda olanlarla zenginlerin statüsü aynıdır.

Asıl maksattan uzaklaşarak yapılan iftarlar Ramazan’ın ruhuna uygun değildir.

İftar çadırlarının gayesi dışına çıkmasına izin verilmemelidir. Başında, yoldan geçenlerin ve yolda kalanların iftarı için kurulan çadırların amacı dışına çıkmamasına özellikle kamu hizmeti yapanların dikkat etmesi gerekir.

Hikmeti kaybolan bir hükmün tatbiki erdemli toplum oluşturmaz.

Yoksulluğun gıda paketi ile giderileceğini düşünmek İslam ruhuna uygun değildir.”