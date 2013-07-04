T24 LogoT24 Logo
Gündem

Görmez: İftar çadırları amacını aşıyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Mehmet Görmez, iftar çadırları, gösterişli iftarlar ve gıda yardımlarının dağıtımı konusunda önemli uyarılar yaptı

04 Temmuz 2013 15:17

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Mehmet Görmez, Ramazanın şatafat ve gösteriye dönüştürülmemesini istedi. Görmez, “Asıl maksattan uzaklaşarak yapılan iftarlar Ramazan’ın ruhuna uygun değildir. İftar çadırlarının gayesi dışına çıkmasına izin verilmemelidir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Ramazan ayının teması "Helal Kazanç, Helal Lokma"nın tanıtım toplantısında konuştu.

Mehmet Görmez, iftar çadırları, gösterişli iftarlar ve gıda yardımlarının dağıtımı konusunda önemli uyarılar yaptı.

Prof. Görmez’in görüşleri ana başlıklarıyla şöyle:

“Ramazan şatafat ve gösteriye dönüşmemeli. Ramazan’la değişebilmek için iftar sofralarını israf sofralarına dönüştürmeyin. İftar, kendi mütevazı halinde ziyafeti barındırır zaten.

Gerek otel ve gerekse birçok mekandaki iftar kendi içinde israfı barındırır.

Ramazan iftarında aile ve dostlarımızla beraber olalım, zenginlik müminler arasında statü değildir.

Asgari ücretle geçinmeye mahkum edilmiş kardeşlerimizle, darda olanlarla zenginlerin statüsü aynıdır.

Asıl maksattan uzaklaşarak yapılan iftarlar Ramazan’ın ruhuna uygun değildir.

İftar çadırlarının gayesi dışına çıkmasına izin verilmemelidir. Başında, yoldan geçenlerin ve yolda kalanların iftarı için kurulan çadırların amacı dışına çıkmamasına özellikle kamu hizmeti yapanların dikkat etmesi gerekir.

Hikmeti kaybolan bir hükmün tatbiki erdemli toplum oluşturmaz.

Yoksulluğun gıda paketi ile giderileceğini düşünmek İslam ruhuna uygun değildir.”

 

ETİKETLER

mehmet görmezdiyanet işleri başkanıramazaniftar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24