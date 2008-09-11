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Spor

Görmeden 5 bin 895 metreye tırmandı

Türkiye’nin ilk Görme Engelli Milli Atlet ve Dağcısı Necdet Turhan, ’Afrika’nın çatısı’ olarak anılan Kilimanjaro Dağı’nın 5 bin 895 metrelik zirvesine tı

11 Eylül 2008 03:00

Türkiye’nin ilk Görme Engelli Milli Atlet ve Dağcısı Necdet Turhan, ’Afrika’nın çatısı’ olarak anılan Kilimanjaro Dağı’nın 5 bin 895 metrelik zirvesine tırmanmayı başardı

Görmeden bir adım atmanın dahi ne kadar zor olduğu düşünülürse dağcı Necdet Turhan’ın yaptığı gerçek bir cesaret ve başarı öyküsü. Turhan, Afrika’nın Çatısı olarak bilinen 5 bin 895 metre yüksekliğindeki Kilimanjaro Dağı’na tırmanmak için geçen 23 Ağustos günü Kenya’nın Başkenti Nairobi’ye ulaştı. Turhan, yerel rehberlerin de katılımıyla, 1 Eylül tarihinde, çan sesini izleyerek Kilimanjaro Dağı’na tarmanışa geçti. İlk gün 3 bin metredeki Machame kampına, ertesi gün 3 bin 850 metredeki Shira kampına ulaşan ekip, tırmanışın üçüncü gününde 4 bin 600 metredeki Lawa Tower kampına çıktı.

Son kamp yeri olan Barafu’dan Afrika’nın çatısı olarak anılan 5 bin 895 metredeki zirveye ulasmak için hareket eden ekip, zirve buzullarında ısının hızla düşmesi karşısında zor anlar yaşasa da gün doğarken zirveye ulaşmayı başardı. Afrika’nın en yüksek noktasında Türk Bayrağını dalgalandıran Necdet Turhan, zirvede ’Dağa göz değil yürek tırmanır’ ve ’Yaşamı sevmek için yürek, başarmak için emek gerek’ yazılı pankart açtı.

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