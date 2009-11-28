Görme engellilere umut: Biyonik göz

30 yıl önce görme yetisini kaybeden 51 yaşındaki Peter Lane, ameliyatla takılan biyonik göz sayesinde yeniden görebiliyor.



Görme yetisini kaybetmiş Peter Lane adlı adam, biyonik göz ameliyatıyla 30 yıl sonra yeniden görmeye başladı. Beyne sinyal gönderen elektonik alıcılar monte edilmiş gözlükleri dünyada ilk kullanan insanlardan biri olan Lane, bir daha asla göremeyeceğini zannederken yeniden görmenin mutluluğunu yaşıyor. Manchester’lı Lane 30 yıldan sonra ilk kez, bu teknolojik gözlükler sayesinde kapı, mobilya gibi nesnelerin ana hatlarını görebiliyor ve noktalar serisinden oluşan harfleri okuyabiliyor. 20’li yaşlarının ortalarında görme yetisini kaybeden Lane, “Uzun yıllar hiçbir şeyi göremedikten sonra özel bir ekrandan, kelimeleri okuyabilmek inanılmazdı. Bu gözlüklerle anne, baba, kedi gibi kelimeleri okuyabildim.” dedi. Şu an sadece kısa kelimeleri okuyabilen Lane, bunun bir başlangıç olduğunu belirtiyor ve doktorların kendisine evde de kullanabileceği bir ekran vermesiyle daha iyi okuyabileceğini umuyor. Lane, genetik bir hastalık olan ve görme kaybına yol açan gece körlüğü hastalığına sahip kişilerin yeniden görmesine yardım etmeyi amaçlayan deneyin parçası olan 32 kişiden biri. Gözlük camlarının her birine görüntüyü yakalayan ve bilgiyi bele takılan video işlemcisine ileten bir kamera yerleştiriliyor. İşlemci görüntüyü elektronik sinyallere dönüştürüyor ve sinyalleri yine gözlükte bulunan vericilere iletiyor. Verici sinyalleri, zar gibi ince bir elektronik alıcıya ve hastanın retinasına yerleştirilmiş panele iletiyor.