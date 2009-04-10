Görme engellilere özel hasta hakları broşürü

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile Altınokta Körler Derneği Ankara Şubesi'nin işbirliğiyle görme engellilere yönelik Braille alfabesiyle "hasta hakları" broşürleri hazırlandı.



Broşürlerin kullanıma sunulması dolayısıyla düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Ankara İl Sağlık Müdürü Mustafa Aksoy, engelli vatandaşların sağlık kurumlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm bulma amacıyla başlattıkları çalışmalarda ilk olarak görme engellilere yönelik broşürlerin hazırlandığını bildirdi.



Toplumda engellilerin sayısının yüksek olduğunu ve bu grubun sorunlarına çözüm bulma konusunda gecikme yaşandığını ifade eden Aksoy, "Gecikmenin biraz da derneklerin hoşgörülü yaklaşımından olduğunu düşünüyorum. Ben kendilerinden sağlık müdürü olarak da özür diliyorum. Şimdiye kadar başka bir kurum düşünmemiş olabilir ama bizler daha evvel yapabilmeliydik. Bu eksikliğimizi gideren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



Aksoy, hastanelerdeki "Hasta Hakları Birimleri"nin verimli işler yaptığını, ancak bu birimlerin ilgili tüm kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek faaliyetlerini genişletmesi gerektiğini belirtti.



İl Sağlık Müdür Yardımcısı Erhan Önal da görme engellilerin broşürlerde, hastanelerdeki hak ve sorumlulukları, karşılaşacakları sorunlar karşısında başvuru merkezleri gibi konulara ulaşabildiklerini kaydetti. Önal, Brailli alfabesiyle hazırlanan broşürlerin ardından işitme engelliler için görsel unsurlar içeren bilgilendirme faaliyetlerinde bulunacaklarını anlattı.



Altınokta Körler Derneği Başkanı Süha Sağlam ise hazırlanan broşürün engellerin sorunlarına çözüm bulunması konusunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.



Konuşmaların ardından Dernek Üyesi Aysun Yeşilyayla, Brailli alfabesiyle hazırlanan 4 sayfalık broşürün bir kısmını okudu.