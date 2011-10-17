-Görme engellilere "Kılavuz Yol" ANTALYA (A.A) - 17.10.2011 - Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Sesli Betimleme Derneği Başkanı Kenan Önalan, görme engellilerin yollarda korkmadan ve rahat yürüyebilmesi amacıyla ayak tabanlarıyla algılayabilecekleri ''Kılavuz Yol Projesi'' hazırlandığını bildirdi. Önalan, görme engelli insanların sokaklarda ya da kamu kurumları içinde yürümekte ve yön bulmakta çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını vurguladı. Bu nedenle görme engellilerin sürekli başkalarına bağlı bir yaşam sürmek zorunda kaldıklarını dile getiren Önalan, ''Kaldırımda herhangi bir araç hareket edebilir, ağaca ya da levhaya çarpabilirsiniz. Sokakta yürüyen görme engelli sürekli bu tehlikeleri düşünerek yürür'' dedi. Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce, görme engellilerin sokaklarda ya da kamu binalarının içinde rahat yürüyebilmeleri ve yön bulmalarını sağlayacak ''Kılavuz Yol Projesi'' hazırlandığını kaydeden Önalan, görme engelli insanların korkmadan, herkes gibi yürümelerinin amaçlandığını belirtti. Önalan, ''Kabartma da dediğimiz çalışmada, kaldırımlarda kanal şeklinde hissedilebilir yüzey oluşturuluyor. Yüzey düz çizgilerle ilerliyor. Merdivene ya da ağaç gibi herhangi bir cisme yaklaştığınızda ise hissettiğiniz düz çizgilerin yerini noktalar alıyor'' diye konuştu. Bu şekilde görme engellilerin yön değiştirmelerini gerektiğini ayaklarıyla anlayabileceklerini belirten Önalan, betondan ya da çelikten yapılabilen kılavuz yolun zemin üzerine yerleştirildiğini dile getirdi. Önalan, önümüzdeki haftadan itibaren projeyi yerel yönetimlerin ilgili birimlerle paylaşmaya başlayacaklarını ifade ederek, bu sistemin her alanda ve her ilde uygulanması gerektiğini söyledi. Özellikle hastaneler, havalimanları ve metrolarda sistemin yaygınlaşması gerektiğini kaydederek, bu sayede görme engellilerin önündeki bir engelin daha ortadan kalkacağını vurgulayan Önalan, ''Görme engellilerin yürümesini kolaylaştıracak, özgürce hareket etmelerini sağlayacak bir sistem'' dedi.