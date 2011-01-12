-GÖRME ENGELLİLERE "GÖREN GÖZ" DAĞITILACAK ANKARA (A.A) - 12.01.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, görme engelliler için hazırlanan proje kapsamında engellilere Navigasyon cihazına benzer bir cihaz vereceklerini belirterek, ''Görme engellilerimiz, 'Gören Göz' cihazı ile herhangi bir dış destek almadan yollarını bulabilecek, varacakları yere kazasız belasız ulaşabilecek'' dedi. Yıldırım, Dünya Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Gören Eller Görme Engelliler İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti. Okula gelişinde öğrenciler tarafından karşılanan Yıldırım, daha sonra öğretmenler odasına geçerek Okul Müdürü Cengiz Polat'tan bilgi aldı. Yıldırım, daha sonra burada yaptığı açıklamada, Gören Eller Görme Engelliler İlköğretim Okulu'nu ''bir okuldan daha fazlası'' olarak nitelendirdi. Okulda görme engelli çocuklara eğitimin yanı sıra her türlü sosyal ve sportif etkinliklerin verildiğini belirten Yıldırım, bakanlık olarak sosyal sorumluluk gereği eğitime çok destek verdiklerini kaydetti. Türkiye genelinde 22 bin okulda bilgisayar sınıfları oluşturduklarını anlatan Yıldırım, Türk Telekom'un 'vitamin' programı ile de öğretim konusunda öğrencilere destek sağladıklarını söyledi. Türk Telekom'un da Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki okullara spor salonu, sınıflar gibi çeşitli yardımlarda bulunduğunu bildiren Yıldırım, öğrencilerin harçlıklarını harcamamaları için okullardaki internet kullanımlarını Ulaştırma Bakanlığının karşıladığını vurguladı. Öğrencilerin yaratıcılığını artırmak için 20 bin okula yazılım programı gönderdiklerini, bin 500 okula da bilgisayar destekli fen laboratuvarları kurduklarını dile getiren Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttükleri Fırsat Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında sınıflarda bilgisayarlı eğitime geçileceğini söyledi. Bu projenin maliyetinin büyüklüğüne değinen Yıldırım, ''Geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımız için paranın hiçbir önemi yok. Önemli olan onların en iyi şekilde gelişmeleri, eğitim almaları'' dedi. Bakanlık olarak 3 yıldır üzerinde çalıştıkları, ''Gören Göz Projesi''nin de son aşamasına geldiklerini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu: ''Görme engelli vatandaşlarımızın ulaşımlarında büyük bir kolaylık sağlayacak, bir çeşit Navigasyon cihazı olan 'Gören Göz' cihazı artık hazır. Bu cihazla ilgili ihale sona erdi. Pilot uygulamayı Ankara ve İstanbul'da gerçekleştireceğiz. İlk etapta 5 bin sipariş veriyoruz. Görme engellilerimiz, 'Gören Göz' cihazı ile herhangi bir dış destek almadan yollarını bulabilecek, varacakları yere kazasız, belasız ulaşabilecek; sosyal devlet olmanın da gereği budur. Hükümet olarak özürlüler konusunda önemli hizmetler yapıyoruz. Devlet sadece, evde özürlülerin bakımı için bir katrilyon ayırdı. Eskiden bir kuruş harcanmıyordu. Artık her yerde, 'Evde özürlülere özenle bakılır' ilanları var.'' Bakanlığının engellilere yönelik diğer projeleri hakkında da bilgi veren Yıldırım, yaptıkları projeler kapsamında 250 engelli gencin evlerinde 'çağrı karşılama hizmeti' verdiğini söyledi. -ELEKTRONİK BASTON- Ziyaret ettiği okulun, Türk Telekom Genel Müdürlüğünün yakınında olduğuna da dikkati çeken Yıldırım, ''Atalarımız ne demiş, 'komşuda pişer bize de düşer'. Türk Telekom Genel Müdürlüğümüz de okulumuza gerekli desteği veriyor'' dedi. Öte yandan gazetecilerin, ''Gören Göz'' cihazına ilişkin daha fazla bilgi istemesi üzerine Yıldırım, cihazların prototiplerinin hazırlandığını ve saha denetimlerinin yapıldığını söyledi. Denemeler bitince seri üretime geçileceğini bildiren Yıldırım, ''Tamamen yeni bir proje. Cihazı üzerine takacak, cihaz onu sesle uyararak yolunu gösterecek. Yakınındaki yerleri anlatacak. Cihaz bir nevi onlara rehberlik yapacak. Buna görme engelliler için 'elektronik baston' da denilebilir'' diye konuştu. Ulaştırma Bakanı Yıldırım, bir soru üzerine de cihazların görme engellilere ücretsiz dağıtılacağını, bakanlık olarak engelliler için yaptıkları hiçbir hizmette ücret almadıklarını vurguladı. -DURAKLARA VE OTOBÜSLERE DE KONULACAK- Haberleşme Genel Müdürü Atilla Çelik ise söz konusu cihazların cep telefonu büyüklüğünde olacağını, GSM operatörleriyle cihazların cep telefonu gibi kullanılmasına yönelik görüşmelerinin de sürdüğünü bildirdi. Bu tür cihazların dünyada bulunduğunu ancak 'Gören Göz' cihazının özellikleri bakımından bir ilk olacağını vurgulayan Çelik, cihazda bulunacak bluetooth özelliği ile görme engelli iki kişinin belirleyecekleri noktada buluşmalarının sağlanacağını söyledi. Belediyelerle de görüşmelerinin sürdüğünü anlatan Çelik, daha sonra bu cihazların duraklara ve otobüslere konulacağını, böylece görme engellilerin ulaşımı konusunda büyük kolaylık sağlanacağını kaydetti. Yıldırım'a engelliler için yaptığı hizmetlerden dolayı, Okul Müdürü Cengiz Polat tarafından üzerinde görme özürlülerin kullandığı Braille alfabesi bulunan plaket hediye etti. Plaketteki Braille alfabesini gören Yıldırım, ''Normal yazı da var, bizim gibi kabiliyetsizlere göre. Daha kabiliyetliler dokunarak okuyor, bazıları ise görmelerine rağmen okuyamıyor. Önemli olan gönül gözünün açık olması'' dedi. -''BAKANLIĞI SANA DEVREDEYİM''- Yıldırım daha sonra beraberindekilerle sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Bir dersliğin girişinde, kendisi ile, Fenerbahçe'nin galibiyeti ile sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlediğini belirten 18 yaşındaki engelli bir gençle karşılaşan Bakan Yıldırım, Ömer adlı gence, ''Benim adamım, Ömer sen bize fena çaktın maçta. Unutmadın değil mi?'' diyerek espri yaptı. Binali Yıldırım, okulun bilişim sınıfını da ziyaret etti. Burada bilgisayar başındaki görme engelli çocuklarla da konuşan Yıldırım, bir öğrencinin internette Galatasaray'a yönelik haberleri incelediğini görünce, ''Galatasaray'ın durumu kötü, onu geç'' dedi. Yıldırım, başka bir öğrenciden de internette kendisi hakkında çıkan haberleri açmasını istedi. Bakan Yıldırım'a başka bir sınıfı ziyareti sırasında ise hemşehrisi olduğunu belirten Ömer Taşdemir adlı öğrenci tarafından, 'Güzel Erzincan' adlı türkü söylenerek sürpriz yapıldı. Yıldırım, öğrencinin sazla çaldığı türküye eşlik etti. Bakan Yıldırım, bir başka sınıftaki öğrencilerden biriyle sohbeti sırasında ise, öğrencinin büyüyünce ne olmak istediğini sordu. Görme engelli çocuğun, 'Senin gibi' demesi üzerine Yıldırım, ''Bakan mı olacaksın? İki ay sonra gel, benim görevim bitiyor. Bakanlığı sana devredeyim'' yanıtını verdi. Ziyaret ettiği sınıflardaki öğrencilere ''Kağıtlarınızı, kalemlerinizi çıkarın sınav yapacağım'' diye espri de yapan Yıldırım, öğrencilere görme engellilerin kullandığı bastonlardan hediye etti.