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Görme engelliler Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ı protesto etti

Görme engelliler, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Batman'da...

17 Mayıs 2011 03:00

T24 - Görme engelliler, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Batman'da yaptığı inceleme sırasında engelli bir işçiyle yaptığı konuşmayı Sağlık Bakanlığının önünde protesto etti.



Türkiye Körler Federasyonu ile Altınokta Körler Derneğince yapılacak basın açıklaması için Sağlık Bakanlığının önünde toplanan görme engellilere Türk Tabipleri Birliği, SES başta olmak üzere birçok meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri destek verdi.

Bakanlığın önünde basın açıklaması yapmak isteyen görme engellilere güvenlik güçleri izin vermedi. Görme engelliler, bir süre polislerle tartıştı.

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Suha Sağlam, basın açıklamasını Abdi İpekçi Parkı'nda değil Sağlık Bakanlığının girişinde yapmak istediklerini belirterek, ''Memur bey, zorluk çıkarmayacağız, beş dakika içinde açıklamamızı yapacağız, lütfen izin verin'' dedi. Meslek örgütü temsilcileri de izin verilmesini istedi. Emniyet yetkilileri ise bu talebe izin veremeyeceklerini ancak parka doğru yürümelerine ve orada açıklama yapmalarına izin verebileceklerini söyledi. Görme engellilerin yürüyüşe geçmek istemesi üzerine  barikat kuran polis, geçişe izin vermedi. Bu sırada fenalaştığını söyleyen Sağlam'a su getirildi. Bu arada, taleplerinin karşılanmaması üzerine yolu trafiğe kapatmaya çalışan görme engelli eylemcilerden bazılarını güvenlik güçleri engelledi.

Tartışma sonucu, görme engellilerin istedikleri yerde basın açıklaması yapmalarına izin verildi.

Eylemde, ''Hakkımızdır iş ve ücret, bakana etmeyiz minnet'', ''Bizi hor görme bakan bey, sen altınsın biz tunç muyuz?'', ''Bakan bey biz körüz, ya siz?'' yazılı dövizler taşıyan görme engelliler, ''Sağlık Bakanı engellinin düşmanı'', ''Bakan istifa'' ve ''Himaye değil eşitlik istiyoruz'' diye slogan attı.


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