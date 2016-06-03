Görme engelliler için sesli ev aletleri üretilecek

Altınokta Körler Derneği’nin, elektronikli ev aletlerinin sesli olmasını talep eden change.org'daki imza kampanyası yanıt buldu.

Arçelik A.Ş., görme engellilerin de kullanabileceği elektrikli ev aletlerinin üretimine başladığını dün Altı Nokta Körler Derneği ile birlikte bir basın açıklamasıyla duyurdu.

Geliştirilecek yeni ürünlerde özel işaretlemeler, sesli ikazlar, Braille alfabeli kullanma panoları ve sesli kullanım kitapçıklarıyla çözümler sunulacak.

Böylece, geliştirilen özel uygulamalarla görme engelliler elektrikli ev aletlerini kimsenin yardımı olmadan kullanabilecek.

Altınokta Körler Derneği’nin Kadın Komisyonu’ndan Sevgi Bulut, yaptığı açıklamada “Biz eminiz ki diğer büyük beyaz eşya üreticileri de görme engellilerin sesini duyarak bu konuda adım atacaklar” dedi.

Bianet'te yer alan habere göre, Arçelik A.Ş. Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tülin Karabük, "Buzdolabından, çamaşır makinesine, televizyondan, küçük ev aletlerine uzanan en geniş ürün gamında engelli tüketicilerimizin hayatını kolaylaştıracağız. Bu proje aynı zamanda, Birleşmiş Milletler’in herkes için 'erişilebilirlik' hedefi doğrultusunda da ilerliyor" dedi. Türkiye'de 2011 TÜİK Nüfus ve Konut Araştırmasına göre, nüfusun yüzde 1,4'ü görme engelli. change.org'daki imza kampanyasını 70 bin kişi imzalamıştı.