Görme engelliler için kabartmalı oy pusulası hazırlanacak

Başbakan Tayyip Erdoğan Hükümeti, görme engelli seçmenlere kolaylık için düğmeye bastığını ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile görüşülerek kabartmalı oy pusulası hazırlanmasının gündemde olduğunu açıkladı.

Zaman gazetesine yer alan habere göre, hafta sonu yapılan AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda milletvekillerinin sorularını cevaplayan Erdoğan, “Kabartmalı oy pusulası çalışmamız var. Çalışmayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’mız ile YSK yürütüyor.” dedi. Basına kapalı görüşmede, engelli istihdamına dönük öneriler de dile getirildi. Erdoğan, işverene yük olmadan çözüm üretmeyi amaçladıklarını belirtti. Bu da devletin, engelli istihdamını daha fazla sübvanse edeceği şeklinde yorumlandı.

Türkiye’de 200 bin civarında görme engelli seçmen bulunduğu belirtiliyor. Kabartmalı oy pusulası, bir süredir tartışma konusu. Engelliler içinde, bu uygulamaya taraftar olanlar bulunduğu gibi karşı çıkanlar da var. Karşı olanların gerekçeleri şöyle: “Görme engellilerin yüzde 10’u bile kabartma yazıyı iyi düzeyde okuyamıyor. Oy pusulasında, partilerin karşısına bir kutucuk yerleştirilmesi ve o kutucuğun içine de kabartmalı olarak parti amblemi ve isminin yazılması gerekiyor. Bu pusulalar türlü yerlerden taşınarak sandıklara gelecek. Bu durumda, noktalardan biri ya da amblemin bir bölümü silinse seçmen yanlış partiye oy verebilir. Görme engelliler, zaten bir başkasının yardımı olmadan sandığını bulamıyor, kabini bulamıyor, listede adını bulup imzalayamıyor, ıstampa ve mührü bulamıyor. Bu sorunlar devam edecekse, şimdiye kadar olduğu gibi bırakalım mührü de yanımızdaki çok güvendiğimiz insanlar basmaya devam etsin. Seçimlerde yüz binlerce sandık kullanılıyor. Hangi sandıkta kaç görmeyenin oy kullanacağı tespitli durumda mı? Eğer tespitli ise bu sandıklara istendiği kadar kabartmalı oy pusulasının hasara uğramadan gönderilebilmesi için hazırlıklar tamam mı?”