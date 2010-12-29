-GÖRME ENGELLİLER İÇİN BÜYÜK PROJE ANKARA (A.A) - 29.12.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Gören Göz Projesi ile teknolojinin en ileri seviyede kullanıldığı bir cihaz oluşturduklarını, cihazı kullanan görme engelli vatandaşa rehberlik edeceğini ve başka bir yardıma ihtiyacı kalmayacağını belirterek, ''1,5 ay sonra 1,5 milyon görme engelliye ücret almadan bu cihazları dağıtacağız'' dedi. Türkiye Vodafone Vakfı, Tüm Özürlüler ve Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği (TÜM ÖZDER) ile Sincan Belediye Başkanlığı işbirliğinde görme engellilere beyaz baston dağıtılması nedeniyle Sincan Belediyesi Lale Kültür Merkezinde tören gerçekleştirildi. Görme engelli Behrami Aktemur'un saz eşliğinde Bakan Yıldırım'a yazdığı türküyü söylemesi ve şiir okuması üzerine Binali Yıldırım, sahneye çıkarak Aktemur'a teşekkür etti. Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, her yıl Ocak ayının 7 ila 14. günlerinin Görme Engelliler Haftası olarak kutlandığını anımsatarak, bu tür haftaların engellileri hatırlama için değil, onların sorunlarına ilişkin farkındalık oluşturmak için var olduğunu söyledi. Engellilerin sıkıntılarının, gündemlerinin en ön sırasında yer aldığını ifade eden Yıldırım, kısa süre önce yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile ağır engelli grubunda bulunan vatandaşların yanlarındaki refakatçilerinden seyahatlerinde ücret alınmayacağını anlattı. Uygulamanın ilk olarak TCDD Genel Müdürlüğünce devreye sokulduğunu bildiren Yıldırım, ''Şimdi havayolları ve diğerleriyle de görüşmelerimiz sürüyor. Onlara da bu uygulamayı yaptıracağız'' diye konuştu. Başlattıkları projeyle 230'dan fazla engellinin evlerinde çağrı hizmeti verdiklerini kaydeden Yıldırım, ''Bu gençler yardım beklerken vatandaşa yardım eder hale geldiler'' dedi. Engelli vatandaşlar için bakanlığınca yapılan hizmetleri anlatan Yıldırım, ''Bunlar lütuf değildir, sorumluluktur, geç kalan görevin yerine getirilmesidir'' ifadelerini kullandı. Törende beyaz baston dağıtacaklarını ancak asıl önemli olanın bu bastonlar değil, engelliler konusunda farkındalık yaratılması olduğunu vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Uzun süre üzerinde çalıştığımız Gören Göz Projesi ile teknolojinin en ileri seviyede kullanıldığı bir cihaz oluşturduk. Bu cihazı görme engelli vatandaş üzerine takınca ona rehberlik ediyor. Bu cihazla başka bir yardıma ihtiyaç kalmıyor. 1,5 ay sonra bu cihazların dağıtımı için burada biraraya geleceğiz. Bu projeyle 1,5 milyon görme engelliye ücret almadan bu cihazları dağıtacağız.'' Babasının da bir engelli olduğunu ancak yaşama azmini hiç bir zaman kaybetmediğini dile getiren Yıldırım, engellilerin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine dikkati çekti. -2010'UN EN ÖNEMLİ OLAYLARI- Ulaştırma Bakanı Yıldırım, törenin ardından bir gazetecinin 2010'un en önemli olaylarını sorması üzerine en önemli olayın referandum olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanının değişmesinin de ana muhalefet partisi açısından önemli olay olarak zikredilebileceğini ifade etti. -''KAFAMIZDA BİR ZAM YOK''- Bakan Yıldırım, daha sonra Karayolları Genel Müdürü Cahit Turhan, TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray ile Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı makamında ziyaret etti. Yıldırım, burada yeni yılda demiryolu veya havayolu ulaşımına herhangi bir zam yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine, ''Kafamızda bir zam yok ama bütün hizmetlerde her yıl başı yeniden değerlendirme yapılır'' dedi. Bunun enflasyon oranında bir ayarlama olduğunu ve zam anlamına gelmeyeceğini ifade eden Yıldırım, bu konularda kuruluşların kendilerinin karar verdiğini, THY'ye ücret veya diğer konularda herhangi bir etkide bulunamayacaklarını işaret etti. Yıldırım'ın tren biletlerine zam yapılıp yapılmayacağını sorması üzerine TCDD Genel Müdürü Karaman, bir yıldır tren biletlerine zam yapmadıklarını belirterek, bazı hatlarda zam yapıldığını, bazı hatlarda da indirim yapıldığını kaydetti. Bakan Yıldırım, Karaman'ın sözleri üzerine, ''Makul ölçülerin dışına çıkmamak kaydıyla, enflasyon oranında yeniden düzenleme olabilir'' şeklinde konuştu.