Görme engelliler için biyonik göz

Avustralyalı araştırmacılar, görme engelliler için geliştirdikleri bir cihazla görüşü kısmen yeniden onarmayı planlıyor. Bir gözlüğe monte edilen kamera, dış dünya ile ilgili görüntüleri doğrudan beyne ileterek 500 piksel değerinde görüntü sağlayacak. Hürriyet'te yer alan habere göre, normal insan gözü 1 ila 2 milyon piksel görüntü ürettiği için bu piksel değeri basit çizgi film gibi görüntüler oluşturacak. Ama görme engelli kişi basit görüntülerle etrafı algılayabilecek. Gelecek yıl bu biyonik gözlerin testlerinin başlaması bekleniyor.

Yeteri kadar görme

Cihazı geliştiren Avustralya’nın Clayton kentindeki Monash Üniversitesi’nde görevli Arthur Lowery, “Görmek için illa bir göz yuvarlağına ihtiyacınız yok” dedi.

Teknik açıdan cihaz, her biri 43 elektrotla yüklü 11 küçük levhayı, beynin görmeyle ilgili kısımlarına yerleştirmeye dayanıyor. Bu alanlar uyarıldığında, insanlar ışıltılar gördüklerini bildiriyor. Lowery, her elektrodun bir piksel görmeye denk ışık noktası yaratabileceğini düşünüyor. Levhalar basit bir görüntü yaratmaya yetecek ve toplamda 500 piksel kadar görme sağlayacak. Bu değer, normal insan gözünün sağladığı 1 ila 2 milyon piksellik görüntüden çok yetersiz olsa da görüşün temel unsurlarını yeniden oluşturabilecek.

Dünyayı çizgi film gibi görecekler

Cihazdaki kameranın topladığı görüntüler, kullanıcıda bulunan cebe sığacak bir işlemciye gönderilecek. Bu cihaz da, görüntünün geçerli kısımlarını çekip alarak, beyne yerleştirilen levhalara gönderecek. Lowery, gerisini şöyle anlatıyor: “İşlemci bir çizgi film yapımcısı gibi. Karmaşık bir görüntüyü çok az bilgiyle temsil etmek zorunda. Bir suratın 10 nokta ile yeniden görüntülendiğini düşünün. Çok bir şeymiş gibi gelmiyor ama düşündüğünüzden daha fazla bilgi var.” Cihazı ilk olarak yaralanma sonucu görme yeteneklerini kaybedenler deneyecek. Cihazın doğuştan görmeyenlerde işe yaramayabileceği belirtiliyor.